17 Nisan 2018 Salı2 Şaban 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “İçinizden insanları hayra çağıracak, iyiliği emredecek, kötülükten alıkoyacak bir topluluk bulunsun. İşte onlar kurtuluşa erenlerdir.” (Âl-i İmran / 104)
  • “Münafığın alameti üçtür. Konuştuğu zaman yalan söyler, söz verdiği zaman yerine getirmez ve ona güvenildiği zaman hıyanet eder” (Buhari, Müslim, Tirmizi)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 04:43Güneş 06:16Öğle 13:10İkindi 16:52Akşam 19:52Yatsı 21:18
    • 25°C Adana
    • 21°C Adıyaman
    • 20°C Afyon
    • 12°C Ağrı
    • 19°C Amasya
    • 18°C Ankara
    • 24°C Antalya
    • 17°C Artvin
    • 26°C Aydın
    • 19°C Balıkesir
  • BIST: 108.729 -1.77
  • Altın: 177,752 0.27
  • Dolar: 4,1062 0.00
  • Euro: 5,0887 0.00

Öğretmen okula gitsin diye aracını tahsis etti

»
Öğretmen okula gitsin diye aracını tahsis etti
Emine Erdoğan'ın himayesinde, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hayata geçirilen "Okuryazarlık Seferberliği" kapsamında köy okuluna gidecek öğretmene ilçe milli eğitim müdürü makam aracını tahsis etti.
Öğretmen okula gitsin diye aracını tahsis etti Öğretmen okula gitsin diye aracını tahsis etti Öğretmen okula gitsin diye aracını tahsis etti

Tokat'ın Zile ilçesine bağlı Çayır Oluğu köyünde okuryazarlık seferberliği kapsamında 7 kursiyer için kurs açıldı. Merkeze 30 kilometre uzaklıktaki köyde ulaşım imkanı olmayınca öğretmenin eğitim için köye ulaşabilmesi için İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Küçükali tarafından kendi makam aracı tahsis edildi. Makam aracı öğretmeni evinden alarak köye ulaşımını sağlarken, köylüler makam aracını görünce çok şaşırdı. Ulaşımın zor olduğu köye makam aracının gelmesi büyük heyecan uyandırdı. Okuma, yazma öğrenen kursiyerler Emine Erdoğan'a teşekkürlerini yazdı.

sgkfo_1523950256_4011.jpeg

Öğretmen Esra Dündar ilk köye geldiği anları anlatarak, "Geldim beni çok tuhaf karşıladılar. Beklemiyorlardı. Kendi arabamla gelirim diye düşünüyorlardı. Nasıl geleceğimden onların da haberi yoktu. Ama daha sonra makam arabasıyla gelince hayret ettiler. Devletimiz nasıl böyle bir şey sağladı. Allah razı olsun dediler. Arabayla gidip arabayla geliyorum, evimin önünden alıp evimin önüne bırakıyorlar arabayla. Siyah resmi araçtı sonuçta görünce çok heyecanlandılar. Hepsi okula doldu. Tanışmak istediler benle. Hatta arabayla benden daha çok ilgilendiler. Şaşırdılar. Sorular sordular. Devlet mi sağladı dediler. Devlet sağladı dediğimde çok mutlu oldular. Çünkü onlara bir hizmetti. Gelemeyebilirdim çünkü o araba verilmese bana" dedi.

zzvbr_1523950267_2422.jpeg
 

 Kursiyerler ise makam aracını görünce çok şaşırdıklarını söyledi.

kmtct_1523950274_6753.jpeg

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
İhsan Eliaçık'a 6 yıl 3 ay hapis cezasıİhsan Eliaçık'a 6 yıl 3 ay hapis cezasıMahkeme ilahiyatçı yazar İhsan Eliaçık hakkında yurtdışına çıkma, haftanın iki günü karakola imza ve İstanbul’u terk etmeme şeklinde adli kontrol de hükmetti.
Facebook'tan yeni itiraf! Hesabı olmayanların da...Facebook'tan yeni itiraf! Hesabı olmayanların da...Verilerin yasa dışı kullanımı skandalıyla ilgili itiraflarına devam eden Facebook, hesabı olmayan ama siteye giren kişilerin de bilgilerine eriştiğini açıkladı.
Sahibinden satılık antik kent!Sahibinden satılık antik kent!Muğla Milas’ta 330 dönüm ve 35 milyon liralık Bargilya Antik Kenti’nin sahibi 87 yaşındaki Hüseyin Üçpınar, “Ömrümüz burayı satmaya çalışmakla geçti. İki kardeşim vefat etti. Devlet ya takas etsin ya da istimlak ederek satın alıp açık hava müzesi yapsın.
İzmir'de acil çağrılar 112 numarasında birleştiİzmir'de acil çağrılar 112 numarasında birleştiİçişleri Bakanlığı tarafından yürütülen ‘Acil çağrıları tek çatı altında birleştirme’ projesi kapsamında İzmir'deki çalışmalar son hızla devam ediyor. Yakın dönemde İzmir’de de faaliyete geçecek uygulamayla, artık acil çağrılar için sadece 112 tuşlanacak.
Çok acı son! Yakınları sinir krizi geçirdiÇok acı son! Yakınları sinir krizi geçirdiKonya’da meydana gelen trafik kazasında kamyonet sürücüsü hayatını kaybetti, yakınlarının feryadı yürek burktu
Öğretmen okula gitsin diye aracını tahsis ettiÖğretmen okula gitsin diye aracını tahsis ettiEmine Erdoğan'ın himayesinde, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hayata geçirilen "Okuryazarlık Seferberliği" kapsamında köy okuluna gidecek öğretmene ilçe milli eğitim müdürü makam aracını tahsis etti.
  • Bilim insanlarından büyük buluş!17 Nisan 2018 Salı 10:46
  • Mahkemeyi şoke eden dava!17 Nisan 2018 Salı 09:52
  • Atanamayan genç öğretmen intihar etti17 Nisan 2018 Salı 08:45
  • Meteoroloji saat verdi! İstanbul'da sağanak yağış17 Nisan 2018 Salı 08:03
  • Ve geri döndüler! 6 bin 846 kişi...17 Nisan 2018 Salı 07:29
  • Trafik sorununa ilginç çözüm!17 Nisan 2018 Salı 07:28
  • Doğan Medya'nın satışında yeni gelişme!16 Nisan 2018 Pazartesi 17:36
  • Batman'da katliam gibi kaza! 6 ölü 5 yaralı16 Nisan 2018 Pazartesi 11:52
  • Umre diye Şanlıurfa'ya götürmüşlerdi! Karar verildi16 Nisan 2018 Pazartesi 06:50
  • 15 yıldır su içmiyor!15 Nisan 2018 Pazar 08:40
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri