17 Nisan 2018 Salı2 Şaban 1439
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İzmir'de acil çağrılar 112 numarasında birleşti

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İzmir'de acil çağrılar 112 numarasında birleşti
İçişleri Bakanlığı tarafından yürütülen ‘Acil çağrıları tek çatı altında birleştirme’ projesi kapsamında İzmir'deki çalışmalar son hızla devam ediyor. Yakın dönemde İzmir’de de faaliyete geçecek uygulamayla, artık acil çağrılar için sadece 112 tuşlanacak.
İzmir'de acil çağrılar 112 numarasında birleşti İzmir'de acil çağrılar 112 numarasında birleşti İzmir'de acil çağrılar 112 numarasında birleşti

İçişleri Bakanlığının yürüttüğü ‘Acil çağrıları tek çatı altında birleştirme' projesi kapsamında İzmir'de çalışmalar son aşamasına girdi. Türkiye genelinde 24 il'de aktif olarak yürütülen proje kapsamında İzmir'de de itfaiye, sağlık, jandarma, AFAD, orman, polis imdat ve sahil güvenlik tek çatı altında birleşecek.

KADEMELİ GEÇİŞ
Acil çağrıları tek çatı altında birleştirme projesi hakkında bilgi veren İzmir 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Tuncay Volkan Bayat proje kapsamında 7 kurumun tek çatı altında birleştiğini belirterek "Tek çatı altında daha hızlı ve etkin hizmet sağlamış olacağız. Bu projenin faydalarından bir tanesi bir çok numarayı bilme zorunluluğu ortadan kalkıyor. İnsanlarımız telaş anında 110'u hatırlamayabilir. Bu proje hem kurumlar arası koordinasyonun sağlanması hem de tek numara bilme kolaylılığı sağlaması açısından güzel bir sistem. Kısa süre içinde İzmir'de faaliyete geçeceğiz. İlk aşamada itfaiye, sağlık ve emniyet anlamında hizmete geçmiş olacağız. Kademeli olarak yıl sonuna kadar 7 kurum tamamlanmış olacak" dedi.

24 İLDE UYGULANIYOR
Türkiye genelindeki durumla ilgili de bilgi veren Bayat, "Şu anda Türkiye genelinde 24 il faaliyette. 2018 yılının ilk 6 ayı için 8 il, 2018 sonuna kadar ise 44 il de faaliyete geçmiş olacak. Sayın Bakanımızın ve Bakanlığımızın açıklamasına göre 2019 yılı sonunda proje, Türkiye geneli yüzde 90 oranında tamamlanmış olacak" diye konuştu. Bayat, İzmir'in 2018 yılının ilk 6 ayı içerisinde uygulamaya geçecek olan 8 ilden biri olduğunu sözlerine ekledi.

İKİ AŞAMALI SİSTEM
Sistemin iki aşamalı bir sistemden oluştuğunu belirten Bayat, şu bilgileri verdi: "Birinci aşaması çağrı alıcı gelen çağrıyı alıp ilgili uzmana yönlendiriyor. Uzman kişi olayı nasıl yöneteceğini çok iyi bildiği için olay yerine araç ve personel sevkiyatını yapıyor. Aynı anda olayın mahiyetine göre bir çok kurumun sevki buradan yapılacak. Aynı olayda 2-3 kurumun müdahale etmesi gerebilir. Bu uygulama ile bunun koordinasyonu da sağlanacak. Ayrıca olaylara etkin müdahale için araçlarımızda araç takip sistemi var. Bu sistem sayesinde araçlarımızın ve ekiplerin sevki daha hızlı ve etkin oluyor."

ASILSIZ ÇAĞRILARA CEZA
112'ye yapılan gereksiz çağrılar hakkında da uyarıda bulunan Bayat, "112 insanların hayatını ilgilendiren bir numara. Herkesin ihtiyacı olabilir. Gereksiz yere meşgul edilmemesi gerekiyor. Meşgul edilen her anda başka birinin hayatını ilgilendiren bir durum söz konusu olabilir. Asılsız ve gereksiz çağrılar için mevzuat gereği ilk etapta 250 TL'lik, bunun devam etmesi halinde 500 TL'lik bir para cezası uygulanacak. Daha sonra ise hapis cezalarına kadar yol açacak önlemler alınacak" ifadelerini kullandı.

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