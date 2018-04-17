17 Nisan 2018 Salı2 Şaban 1439
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Facebook'tan yeni itiraf! Hesabı olmayanların da...

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Facebook'tan yeni itiraf! Hesabı olmayanların da...
Verilerin yasa dışı kullanımı skandalıyla ilgili itiraflarına devam eden Facebook, hesabı olmayan ama siteye giren kişilerin de bilgilerine eriştiğini açıkladı.
Facebook'tan yeni itiraf! Hesabı olmayanların da... Facebook'tan yeni itiraf! Hesabı olmayanların da... Facebook'tan yeni itiraf! Hesabı olmayanların da...

Geçtiğimiz hafta CEO Mark Zuckerberg, Facebook'un, kullanıcıların profillerinde paylaşımlarının ötesindeki verilerin toplandığını açıklamıştı.

Facebook Ürün Yönetim Müdürü David Baser, sosyal ağ bloğundaki bir gönderide, "Hizmetimizi kullanan bir siteyi veya uygulamayı ziyaret ettiğinizde, giriş yapmasanız veya bir Facebook hesabınız olmasa bile sizin hakkınızda bilgi alıyoruz" dedi.

Baser, çok sayıda web sitesinin ve uygulamasının reklam ve tanıtımları için Facebook hizmetlerini kullanığını açıkladı. Baser'in açıklamalarına göre kullanıcılar, bu sitelere girmek için "Facebook aracılığıyla" bağlanıyor ve söz konusu internet siteleri kişinin bilgilerine ulaşarak hedefleme reklamcılık yapabiliyor.

Baser, Google ve Twitter gibi şirketlerin de aynı şeyi yaptığını vurguladı ve "Çoğu web sitesi, her ziyaret ettiğinizde aynı bilgileri birden çok şirkete gönderir" dedi.

SÜREÇ NASIL GELİŞTİ?

ABD Başkanı Donald Trump'la iş birliği yapan İngiliz şirketi Cambridge Analytica'nın, seçim kampanyası sırasında Facebook kullanıcılarının verilerini yasa dışı yollardan aldığı ortaya çıkmıştı.

Facebook, "verilerin usulüne uygun kullanılmadığıyla ilgili iddiaların gözden geçirileceğini", Cambridge Analytica'nın faaliyetlerinin incelenmesi için kendi dijital adli bilişim uzmanlarından oluşan bir ekibi görevlendirdiğini açıklamıştı.

Bunun üzerine internet kullanıcıları, "Facebook’u sil" kampanyası başlatmıştı. Kampanyaya destek verenler arasında, Tesla ve Space X’in CEO’su Elon Musk da vardı.Veri skandalı sebebiyle yüz binlerce kişi Facebook hesaplarını silmiş, Facebook büyük zarara uğramıştı.

HATA YAPTIK

Özür dileyen Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg, veri sızıntılarıyla ilgili şu açıklamayı yapmıştı: "Sizin (kullanıcıların) verilerinizi koruma sorumluluğumuz var. Bunu yapamıyorsak, size hizmet etmeyi hak etmiyoruz. Tam olarak ne olduğunu anlamak ve bunun yeniden gerekleşmemesini sağlamak için çalışıyorum. Bu tür olayların yaşanmaması için yıllar önce önlemler almıştık. Ancak, hata yaptık. Daha yapılması gerekenler var. Facebook'u ben kurdum ve en nihayetinde platformumuzda yaşananlardan ben sorumluyum."

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