17 Nisan 2018 Salı2 Şaban 1439
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Tarlada 1 lira pazarda 5 lira!

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Tarlada 1 lira pazarda 5 lira!
Bu yılki elverişsiz hava şartları nedeniyle rekoltesi düşen limonun fiyatı arttı. Muğla'da üreticiden 1 liraya alınan limon marketlerde 5 liraya satılıyor.
Tarlada 1 lira pazarda 5 lira! Tarlada 1 lira pazarda 5 lira! Tarlada 1 lira pazarda 5 lira!

 

Türkiye'deki narenciye üretimi ve ihracatında önemli yere sahip olan Muğla'da yıllık ortalama 65 bin ton olan limon rekoltesi bu yıl yaklaşık yüzde 50 azalarak 35 bin tona düştü.

Ortaca Ziraat Odası Başkanı Salim Çöllü, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Muğla'nın, Ege Bölgesi'nde narenciye üretiminde aslan payına sahip olduğunu söyledi.

Limon üreticisinin özellikle son yıllarda önemli sıkıntılar yaşadığını dile getiren Çöllü, "Bölgemizde her yıl yaklaşık 65 bin ton limon üretimi yapılıyor. Fakat bu yıl hava şartları nedeniyle üretim 35 bin ton civarında kaldı. Rekoltemiz geçen yıla göre yüzde 50 düştü." dedi.

Narenciye üretimi ve ihracatının bölge ve Türkiye ekonomisi açısından büyük önem taşıdığını vurgulayan Çöllü, rekoltenin düşmesi nedeniyle fiyatların önceki yıllara göre yüksek olduğuna dikkati çekti.

Çöllü, bölgede üreticiler ile tüccar arasında önceki yıllarda bazı sıkıntılar yaşandığını hatırlatarak, narenciye üreticilerinin parasını alamadığını, bu nedenle kooperatif kurup ürünlerinin paketleme ve satışını kendilerinin yaptıklarını dile getirdi.

Bu yıl tesislerinde 10 bin ton ürünü işleyerek sattıklarını ve üreticilerin paralarını teslim ettiklerini vurgulayan Çöllü, ihracata ve iç piyasaya hala ürün gönderdiklerini ifade etti.

"Üreticiden 1 liraya alınan limon markette 5-6 liraya tezgaha çıkıyor"

Limonun tarladan üreticiye ulaşması aşamasında paketleme, ulaşım, işçilik ve çeşitli girdi maliyetleri olduğunu belirten Çöllü, şöyle konuştu:

"Üreticiden 1 liraya alınan limon markette 5 liradan tezgaha çıkıyor. Ürün tüccar arasında sürekli el değiştirdiği için maliyet artışı yüksek oluyor. 1 lira olan limon pazarda ve marketlerde 5-6-10 liraya kadar çıkıyor. Bunun önlenebilmesi için belediyelerin hallerde kooperatiflere yer temin etmesi gerekiyor. Üreticiden çıkan ürün aracıyı kaldırarak direkt tüketiciye ulaşmasıyla fiyat düşecektir. Nakliye ve işçilik ücretlerinin de düşmesiyle tüketici daha ucuz ürün elde edecek."

İhracatta en büyük pazarlardan birinin Rusya ve Avrupa ülkeleri olduğuna işaret eden Çöllü, limonun, bölgenin önemli gelir kaynakları arasında yer aldığını vurguladı.

Limon ihracatında şimdiye kadar sıkıntı yaşamadıklarını belirten Çöllü, "İhracatta limon satışında herhangi bir sıkıntı yaşamadık. Bölgemizden özellikle Rusya, Ukrayna,  Romanya, Bulgaristan, İskandinav ülkeleri, Portekiz ve Hollanda'ya kadar limon ihraç ediyoruz."

Muğla'da üretimi yapılan limonun kalitesinin 1. sınıf olduğunun altını çizen Çöllü, üretimin yüzde 75'e yakın kısmının ihraç edildiğini söyledi.

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