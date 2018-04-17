17 Nisan 2018 Salı2 Şaban 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “İçinizden insanları hayra çağıracak, iyiliği emredecek, kötülükten alıkoyacak bir topluluk bulunsun. İşte onlar kurtuluşa erenlerdir.” (Âl-i İmran / 104)
  • “Münafığın alameti üçtür. Konuştuğu zaman yalan söyler, söz verdiği zaman yerine getirmez ve ona güvenildiği zaman hıyanet eder” (Buhari, Müslim, Tirmizi)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 04:43Güneş 06:16Öğle 13:10İkindi 16:52Akşam 19:52Yatsı 21:18
    • 27°C Adana
    • 24°C Adıyaman
    • 21°C Afyon
    • 14°C Ağrı
    • 22°C Amasya
    • 20°C Ankara
    • 25°C Antalya
    • 18°C Artvin
    • 27°C Aydın
    • 23°C Balıkesir
  • BIST: 109.096 -1.44
  • Altın: 177,356 0.04
  • Dolar: 4,1130 0.18
  • Euro: 5,0860 0.04

Türk şirketinden yurtdışında kritik satın alma!

»
Türk şirketinden yurtdışında kritik satın alma!
Yıldız Entegre, yurt dışındaki yatırım halkasına Slovenya’yı da ekledi.
Türk şirketinden yurtdışında kritik satın alma! Türk şirketinden yurtdışında kritik satın alma! Türk şirketinden yurtdışında kritik satın alma!

 

ABD’deki tesislerinin yanı sıra Romanya’da üretime başlayan ve Rusya’daki yatırımına devam eden Yıldız Entegre, Slovenya’nın tek yonga üreticisi olan Lesna TIP adlı fabrikayı satın aldı. Şirket, 45 milyon Euro tutarındaki modernizasyon çalışmalarının ardından fabrikada hem kapasiteyi hem de istihdamı artıracak.

Yıldız Entegre, yurt dışındaki yatırım halkasına Slovenya’yı da ekledi. ABD’deki tesislerinin yanı sıra Romanya’da üretime başlayan ve Rusya’daki yatırımına devam eden Yıldız Entegre, Slovenya’nın tek yonga üreticisi olan Lesna TIP adlı fabrikayı satın aldı. Şirket, 45 milyon Euro tutarındaki modernizasyon çalışmalarının ardından fabrikada hem kapasiteyi hem de istihdamı artıracak.

Yıldızlar Yatırım Holding bünyesinde faaliyet gösteren Yıldız Entegre, ABD ve Romanya’dan sonra yurt dışı yatırımlarına Slovenya’yı da ekledi.

Yıldız Entegre, Slovenya’nın Otiški Vrh kentindeki Lesna TIP adlı fabrikayı satın aldı. Yıldız Entegre’nin bünyesine kattığı Lesna TIP, Slovenya’nın tek yonga levha üreticisi konumunda bulunuyor.

Sunta ve dekor kağıt kaplı panel üretiminde uzmanlaşmış olan fabrika, kapasite artışı ile birlikte günlük 1.500 metreküp, yıllık 490.000 metreküp üretim kapasitesine sahip olacak.

Yıldız Entegre, resmi işlemlerin tamamlanmasının ardından 300 kişi istihdam edilecek fabrikada maliyeti 45 milyon Euro’yu bulacak yatırım ve modernizasyon çalışmalarına başlayacak.

“AVRUPA PAZARINDAKİ YERİMİZİ PEKİŞTİRİYORUZ”

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Yıldızlar Yatırım Holding Yönetim Kurulu Üyesi Hakkı Yıldız, 2010 yılında ABD ile başladıkları yurt dışı atağına, 2014 yılında Romanya’yı ekledikleri; Rusya projesi devam ederken de, Slovenya’da satın aldıkları üretim tesisiyle Yıldız Entegre’nin küresel oyuncu kimliğini pekiştirdiklerini vurguladı.

Hakkı Yıldız, “Türkiye ekonomisine katkıda bulunmayı ilke edinmiş bir grup olarak; küresel büyüme vizyonumuza da katkıda bulunacak her türlü yatırım fırsatını yakından inceliyoruz. Son olarak Slovenya’da imza attığımız bu katma değerli yatırımın, Avrupa’daki varlığımızı pekiştireceğine; Yıldız Entegre’nin bir dünya markası olma hedefine büyük katkı sağlayacağına yürekten inanıyoruz. Hayata geçen Romanya yatırımımızın ardından, Rusya ve Slovenya’daki projelerimizin tam kapasiteyle üretime başlamasıyla, Türkiye’nin yanı sıra Avrupa, Ortadoğu, Kuzey Afrika ve Rusya’nın tamamına; hatta Kazakistan, Türkmenistan, Özbekistan’ı da içine alan geniş bir coğrafyaya hitap edeceğiz” diye konuştu.

ROMANYA'DA BAŞLADI SIRADA RUSYA VAR

ABD’de orman, liman ve depolama tesisleri olan Yıldız Entegre’nin Romanya’nın Oarja Bölgesi’nde 460 bin metrekare üzerine inşaa ettiği ağaç işleme tesisinde üretilen ve mobilya endüstrisinde kullanılan MDF, laminant parke ile kapı tüm bölgeye ihraç edilecek.

Şirketin Rusya’nın Vladimir bölgesinde yatırım çalışmaları devam eden bir diğer fabrikası ise bölgenin en önemli yatırımları arasında yer alacaktır. 1 milyon 300 bin metrekare alan üzerine kurulan fabrikada bin kişiye istihdam sağlanacak. Fabrikada yıllık 500 bin metreküp MDF, 700 bin metreküp yonga levha ve 30 milyon metrekare parke üretimi gerçekleştirilecek.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Karşılıksız verilecek! Son tarih 30 NisanKarşılıksız verilecek! Son tarih 30 NisanKırsal Kalkınma Destekleri kapsamında 18-40 yaş aralığındaki genç çiftçilerin yararlanabileceği proje başvuruları 30 Nisan’da sona erecek.
Ekonomi Bakanı'ndan erken seçim acıklaması!Ekonomi Bakanı'ndan erken seçim acıklaması!MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinin 26 Ağustos 2018'de yapılması çağrısına ilişkin, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci'den açıklama geldi.
Türk şirketinden yurtdışında kritik satın alma!Türk şirketinden yurtdışında kritik satın alma!Yıldız Entegre, yurt dışındaki yatırım halkasına Slovenya’yı da ekledi.
Dünya devinde skandal! Tuvalete gidemiyorlarDünya devinde skandal! Tuvalete gidemiyorlarGizlice Amazon’un İngiltere’deki deposuna giren bir yazar, çalışanların kendilerine konulan hedefleri kaçırmamak için tuvalete gitmek yerine ihtiyaçlarını şişelere giderdiklerini ortaya çıkardı
Erken seçim çağrısına doların ilk tepkisi!Erken seçim çağrısına doların ilk tepkisi!MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin erken seçim açıklamasından önce 4.08'li seviyelerde hareket eden dolar kuru, 4.1270 seviyesine kadar yükseldi. Dolar/TL şu dakikalarda 4.1118 TL'de hareket ediyor. Borsa İstanbul'da ise kayıp yüzde 2'yi aştı.
Elon Musk'tan dev yatırım!Elon Musk'tan dev yatırım!Sahibi olduğu tünel kazma şirketi The Boring Company'ye 100 milyon dolardan fazla para yatıran Elon Musk, Hyperloop gibi taşıma sistemleri için tünel ağları oluşturuyor
  • Tarlada 1 lira pazarda 5 lira!17 Nisan 2018 Salı 12:29
  • Bakan duyurdu! Öncelikli satın alma hakkı memurun17 Nisan 2018 Salı 11:30
  • Türkiye ile İran arasında bir ilk! ABD ve Avrupa'yı çıldırtacak gelişme17 Nisan 2018 Salı 11:15
  • Bakan Albayrak'tan Almanya açıklaması! Ortak karar aldık17 Nisan 2018 Salı 10:15
  • Türkiye'den müthiş atak! Dünyada ilk 100'e girdi17 Nisan 2018 Salı 09:45
  • İnşaat devi battı: Kraliyet ailesi de ortada kaldı!17 Nisan 2018 Salı 08:15
  • SPK'nın yeni başkanı belli oldu17 Nisan 2018 Salı 08:11
  • İzmir'de başladı! Hollywood yıldızları bile kullanıyor17 Nisan 2018 Salı 07:30
  • 25 bin TL'ye anahtar teslim emeklilik!17 Nisan 2018 Salı 07:25
  • Akın akın geliyorlar!16 Nisan 2018 Pazartesi 22:14
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri