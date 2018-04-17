Gebze Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler ilçe sınırları içerisinde dilencilik faaliyetinde bulunan şahıslara yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bir dilenciyi fark eden ekipler, şahsı takibe aldı. H.Y. isimli kadının yastıktan yaptığı bebekle vatandaşlardan para topladığı tespit edildi. Dilenci H.Y. zabıta ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Zabıta ekiplerince yakalanan H.Y. isimli kadına kabahatler kanunu hükmü gereği yasal işlem başlatıldı.
17 Nisan 2018 Salı2 Şaban 1439
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Dilencinin oyununu zabıta bozdu
Gebze Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler ilçe sınırları içerisinde dilencilik faaliyetinde bulunan şahıslara yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bir dilenciyi fark eden ekipler, şahsı takibe aldı. H.Y. isimli kadının yastıktan yaptığı bebekle vatandaşlardan para topladığı tespit edildi. Dilenci H.Y. zabıta ekipleri tarafından gözaltına alındı.
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