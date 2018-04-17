17 Nisan 2018 Salı2 Şaban 1439
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Erken seçim çağrısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan kurmaylarını topladı

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Cumhurbaşkanı Erdoğan ve parti kurmayları bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım, parti kurmaylarıyla bir araya geldi.
Erken seçim çağrısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan kurmaylarını topladı
Erken seçim çağrısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan kurmaylarını topladı Erken seçim çağrısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan kurmaylarını topladı Erken seçim çağrısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan kurmaylarını topladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve parti kurmayları bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım, parti kurmaylarıyla bir araya geldi.

ERKEN SEÇİM MASADA

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin bugün grup toplantısında yaptığı erken seçim çağrısı Ankara'da tüm partileri harekete geçirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarın Bahçeli ile saat 13:30'da görüşüp bir karara varacaklar. Bugün ise erken seçim için acil koduyla Başbakan Binali Yıldırım ve tüm kurmaylarını topladı ve şimdiden tüm stratejileri masaya koydu. 

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