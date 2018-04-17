17 Nisan 2018 Salı2 Şaban 1439
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HDP'den erken seçim için küstah açıklama!

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HDP'den erken seçim için küstah açıklama!
Devlet Bahçeli'nin erken seçim çıkışını değerlendiren Pervin Buldan, öldürülen teröristlere ağlayıp erken seçim için Kandil'in ağzından açıklamalar yaptı.
HDP'den erken seçim için küstah açıklama! HDP'den erken seçim için küstah açıklama! HDP'den erken seçim için küstah açıklama!

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin grup toplantısında erken seçim için 26 Ağustos 2018'i işaret etmesi, siyasi partileri hareketlendirdi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan partisinin erken seçime hazır olduğunu ifade ederek "Hodri meydan" dedi.

"HERKESE ÇAĞRI YAPIYORUM...."

CHP'den sonra Bahçeli'ye bir cevap da HDP'den geldi.

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, "Eğer böyle bir karar aldıysanız, biz de HDP olarak hodri meydan diyoruz. Ve herkese çağrı yapıyorum. Bu ülkede AKP'yi devirmenin zamanı gelmiştir." diye konuştu.

TERÖRİSTLERE AĞLAYIP, AFRİN HAREKATINA ALÇAK SÖZ

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