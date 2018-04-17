17 Nisan 2018 Salı2 Şaban 1439
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Ölüsünü poşete sarıp gömdüler

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Ölüsünü poşete sarıp gömdüler
Muğla'nın Ula ilçesinde, kıyıya Akdeniz foku vurdu. Ekiplerince yapılan incelemede fokta darp veya yara izine rastlanmadı. Fok, işlemlerin ardından ekipler tarafından gömüldü.
Ölüsünü poşete sarıp gömdüler Ölüsünü poşete sarıp gömdüler Ölüsünü poşete sarıp gömdüler

Akyaka Mahallesi'ndeki Kıran sahilinde hareketsiz haldeki fok balığını  görenler, durumu yetkililere bildirdi. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Su  Ürünler Fakültesi ve Deniz Kaplumbağaları Araştırma Kurtarma ve Rehabilitasyon  Merkezi (DEKAMER)  ekiplerince yapılan incelemede, öldüğü belirlenen fokta darp  veya yara izine rastlanmadı.
 

MSKÜ Su Ürünleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Celal Ateş, AA muhabirine  yaptığı açıklama, yaklaşık 1 metre 26 santimetre boyunda ve 250 kilogram  ağırlığındaki Akdeniz fokunun birkaç gün önce öldüğünü tahmin ettiklerini  söyledi.
 

Üniversitede Akdeniz fokunun ön otopsisini yaptıklarını belirten Ateş,  fokun poşet yutmuş veya hastalık nedeniyle ölmüş olabileceğini düşündüklerini  dile getirdi.

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