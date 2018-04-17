Ölüsünü poşete sarıp gömdüler

Muğla'nın Ula ilçesinde, kıyıya Akdeniz foku vurdu. Ekiplerince yapılan incelemede fokta darp veya yara izine rastlanmadı. Fok, işlemlerin ardından ekipler tarafından gömüldü.

Akyaka Mahallesi'ndeki Kıran sahilinde hareketsiz haldeki fok balığını görenler, durumu yetkililere bildirdi. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Su Ürünler Fakültesi ve Deniz Kaplumbağaları Araştırma Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi (DEKAMER) ekiplerince yapılan incelemede, öldüğü belirlenen fokta darp veya yara izine rastlanmadı.



MSKÜ Su Ürünleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Celal Ateş, AA muhabirine yaptığı açıklama, yaklaşık 1 metre 26 santimetre boyunda ve 250 kilogram ağırlığındaki Akdeniz fokunun birkaç gün önce öldüğünü tahmin ettiklerini söyledi.



Üniversitede Akdeniz fokunun ön otopsisini yaptıklarını belirten Ateş, fokun poşet yutmuş veya hastalık nedeniyle ölmüş olabileceğini düşündüklerini dile getirdi.