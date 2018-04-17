HP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisinin grup toplantısında konuştu. Kılıçdaroğlu, "Şimdi seçim diyorlar ya, olacak inşallah ve bunları göndereceğiz. Vatandaş gönderecek, bıktık artık" dedi. Grup toplantısından sonra gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kılıçdaroğlu, erken seçim sorusuna "Ana aktörü bir bekleyin. O sözcüydü" yanıtını verdi.
17 Nisan 2018 Salı2 Şaban 1439
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Kılıçdaroğlu'ndan erken seçim açıklaması
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