Kılıçdaroğlu'ndan erken seçim açıklaması

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: "Seçim diyorlar ya olacak inşallah ve bunları göndereceğiz. Vatandaş gönderecek, bıktık artık. Artık bunlar devleti yönetemiyorlar."

HP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisinin grup toplantısında konuştu. Kılıçdaroğlu, "Şimdi seçim diyorlar ya, olacak inşallah ve bunları göndereceğiz. Vatandaş gönderecek, bıktık artık" dedi. Grup toplantısından sonra gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kılıçdaroğlu, erken seçim sorusuna "Ana aktörü bir bekleyin. O sözcüydü" yanıtını verdi.