17 Nisan 2018 Salı2 Şaban 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “İçinizden insanları hayra çağıracak, iyiliği emredecek, kötülükten alıkoyacak bir topluluk bulunsun. İşte onlar kurtuluşa erenlerdir.” (Âl-i İmran / 104)
  • “Münafığın alameti üçtür. Konuştuğu zaman yalan söyler, söz verdiği zaman yerine getirmez ve ona güvenildiği zaman hıyanet eder” (Buhari, Müslim, Tirmizi)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 04:43Güneş 06:16Öğle 13:10İkindi 16:52Akşam 19:52Yatsı 21:18
    • 28°C Adana
    • 25°C Adıyaman
    • 24°C Afyon
    • 16°C Ağrı
    • 27°C Amasya
    • 24°C Ankara
    • 23°C Antalya
    • 18°C Artvin
    • 27°C Aydın
    • 25°C Balıkesir
  • BIST: 108.976 -1.55
  • Altın: 176,799 -0.27
  • Dolar: 4,0966 -0.22
  • Euro: 5,0588 -0.50

Sohbetin En Yeni Adresi

»
Sohbetin En Yeni Adresi
Günümüzde muhabbet siteleri çok fazla ilgi görmeye başlamıştır.
Sohbetin En Yeni Adresi Sohbetin En Yeni Adresi Sohbetin En Yeni Adresi

Türkiye’deki en sevilen sohbet sitelerinden olan Muhabbet.org sitemiz 2003 yılında hizmetlerine başlamıştır. Her geçen gün daha da büyüyen sitemiz hizmetlerini geliştirmektedir.

 Güvenilir Sohbet Odaları

Herkesin kendine ait bir şeyler bulabileceği sitemizde farklı muhabbet odaları bulunmaktadır. Radyo, oyun, yarışma, radyo, kelime odalarımız içerisine katılarak kesintisiz sohbetin tadını çıkarabilirsiniz. Kurallar çerçevesinde yürütülen sohbet hizmetlerimiz sayesinde güvenilir bir ortamda sohbet etmenin ayrıcalığını yaşayacaksınız.

 Seviyeli Sohbetin En Doğru Adresi

Muhabbet.org olarak misafirlerimize en iyi sohbet ortamını yaratmak için çalışmalarımızı her gün biraz daha geliştiriyoruz. Güçlü alt yapımız ile sorunsuz bir sohbet geçirebilirsiniz. Farklı birçok şehirden insanlar bir araya gelebileceğiniz sohbet odalarımızda keyifli anlar geçirebilirsiniz.

Teknolojiyi yakından takip eden sitemiz sunduğu mobil sohbet ile profesyonel hizmetlerini sürdürmektedir. Kaliteli ve işinin ehli yönetici kadromuz ile kullanıcılarımızın her zaman yanında olmanın gururunu yaşıyoruz.

Yaşadığınız herhangi bir sorun için #Openhelp kanalından yöneticilerimize dilediğiniz zaman ulaşabilir ve sorunlarınızı kısa süre içerisinde çözebilirsiniz. Ücretsiz sunduğumuz hizmetlerimiz için sizleri sitemize bekliyoruz.

 

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
BETON PARLATMA NEDİRBETON PARLATMA NEDİRBeton parlatma zemin teknolojisinde günümüzde gelinen son nokta olarak bilinir.
Sohbetin En Yeni AdresiSohbetin En Yeni AdresiGünümüzde muhabbet siteleri çok fazla ilgi görmeye başlamıştır.
İşte İETT'nin sürücüsüz aracıİşte İETT'nin sürücüsüz aracıİstanbul'da düzenlenen "Dünya Akıllı Şehirler Kongresi 18" in açılış töreninde İETT'nin sürücüsüz aracı tanıtıldı.
Anne babalar dikkat! Hesap makinesi görünümlü büyük tehlikeAnne babalar dikkat! Hesap makinesi görünümlü büyük tehlikeÇocuğunuzu cep telefonunda bir hesap makinası uygulamasıyla uğraşırken görmek, sonunda matematik ödevlerini ciddiye aldığını düşünmenize yol açabilir.
İlk kez arenaya çıkıyor!İlk kez arenaya çıkıyor!Türkiye'nin lider kara aracı üreticilerinden FNSS, PARS 6x6 İZCİ zırhlı aracını yurt dışında ilk kez sergileyecek.
Türk ordusunun rüya projesiTürk ordusunun rüya projesiTF-2000 Milli Hava Savunma Fırkateyni'nin beyni durumundaki Çok Amaçlı Faz Dizinli Radar CAFRAD’ın fabrika kabul testleri başarıyla tamamlanıp platform testleri için Gabya sınıfı bir fırkateynin helikopter pistine montajına başlandı.
  • Türk askeri sisli havalarda pusuya düşmeyecek11 Nisan 2018 Çarşamba 16:20
  • Facebook'tan siyasi içerikli paylaşımlara 'şeffaflık' ayarı07 Nisan 2018 Cumartesi 10:17
  • SMS yağmuru bugünden itibaren sona eriyor!07 Nisan 2018 Cumartesi 09:00
  • Google'da isyan! ABD ordusu için çalışmayalım05 Nisan 2018 Perşembe 23:55
  • Turkcell: Çok yakında milli yapay zeka geliyor04 Nisan 2018 Çarşamba 18:00
  • 'UBAKUSAT' uzayda!03 Nisan 2018 Salı 12:28
  • Cep telefonlarındaki uygulama için kritik uyarı! Derhal durdurun31 Mart 2018 Cumartesi 14:00
  • Düğmeye basıldı! 17'si birden kapanıyor31 Mart 2018 Cumartesi 07:20
  • TÜBİTAK'tan yine Türkiye'de bir ilk!29 Mart 2018 Perşembe 14:41
  • Türk mühendisler geliştirdi! ABD'de kullanılıyor28 Mart 2018 Çarşamba 14:40
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri