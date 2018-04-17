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BETON PARLATMA NEDİR

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BETON PARLATMA NEDİR
Beton parlatma zemin teknolojisinde günümüzde gelinen son nokta olarak bilinir.
BETON PARLATMA NEDİR BETON PARLATMA NEDİR BETON PARLATMA NEDİR

Beton parlatma zemin teknolojisinde günümüzde gelinen son nokta olarak bilinir.Mevcut beton zeminleriniz Lavina Beton Parlatma makineleri ve Superabrasive aşındırıcı elmaslar ile silinerek beton yüzeyinin zayıf tabakası kazınır ve daha güçlü bir yüzey elde edilerek mekanik parlatma işlemi yapılır. Beton zeminlerin parlaklığını Lavina beton parlatma makineleri ile istediğiniz parlaklık seviyesinde bırakabilirsiniz. Beton parlatma uygulaması yapılmış yüzeylere honlama aşamalarında Lityum Silikat uygulanır. Bu kimyasal beton içerisindeki kalsiyum hidroksit ile reaksiyona girer kalsiyum silikata dönüşür. Bu sayede beton sıkılaşır ve parlatılmış beton yüzeyler daha güçlü ve dayanıklı bir hale gelir. Beton parlatma uygulamasına karar verilmiş bir projede, yeni dökülecek zemin betonlarının vibrasyonu yapılıp hava kabarcıkları alınırsa kuşgözleri denilen küçük deliklerin oluşumu önlenir ve bu sayede beton parlatıldığını zaman daha estetik pürüzsüz bir yüzeye sahip olunur. Beton parlatma işlemi yapıldığı esnada diğer uygulamalar gibi sizi engellemez. Zemininiz parlatırken de kullanabilirsiniz.

Beton Parlatma’ nın Uygulanabildiği Alanlar?

Beton parlatma uygulamaları başta fabrikalar, alışveriş merkezleri, otoparklar, hastaneler ve okullar olmak üzere birçok alanda uygulanmaya başlamıştır. Beton yüzeyin üzerinde herhangi bir kaplama malzemesi uygulamadan daha güçlü ve parlak olması, estetik görünmesi sayesinde diğer zemin uygulamalarının da önüne geçmiştir.

Beton Parlatma Nasıl Yapılır?

Beton parlatma uygulaması yapılmadan önce Moh’s sertlik kalemleri ile betonun sertlik derecesinin analizi yapılır. Buna göre yumuşak, normal, sert, çok sert ve süper sert elmaslar belirlenip Superabrasive elmasları ile kazılarak yüzeyin şerbet tabakası alınır. Sonrasında honlama aşamasına geçilerek Lityum Silikat uygulanır ve betonun yüzeyi sertleştirilir. Parlatma işlemi 8500 gritlere kadar ulaşır ve üzerine son olarak GLOSS uygulanır. GLOSS beton yüzeyinde çok ince bir film tabakası oluşturarak betonu dış etkenlerden korur ve geçirimsizlik sağlar. Bu sayeden betonunuz leke işlemez ve zarar görmez.

 

 

 

Avantajları Nelerdir?

 

Beton parlatma uygulamasının en önemli özelliği bir kaplama malzemesi değildir. Mevcut zeminleriniz Lavina beton silim ve parlatma makineleri ile silinerek parlatılır.

 

Parlak beton uygulaması diğer endüstriyel zemin uygulamalarına göre çok daha ekonomiktir.

 

Beton parlatma yatırım maliyetlerini en az seviyelere indirir. Kaplama malzemesi olmadığı için diğer zemin uygulamaları gibi kalkması veya sökülmesi söz konusu değildir.

 

 

Işık yansımalarını arttırdığı için aydınlatma amaçlı kullanılan enerjiden %40 civarında tasarruf sağlar. Lavina beton parlatma makineleri ve Superabrasive elmasları ile parlatılmış yüzeyler parlaklığını uzun yıllar korur.

 

Beton parlatma uygulaması yapıldıktan sonra zemin pürüzsüz bir yüzeye sahip olduğundan leke tutmaz. Temizlenmesi oldukça kolaydır.

 

Beton parlatma uygulamasının yapıldığı yüzeyler diğer endüstriyel yüzeylere göre kayma mukavemeti daha kuvvetlidir.

 

 

 

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