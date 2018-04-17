17 Nisan 2018 Salı2 Şaban 1439
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Bakan Fakıbaba: Türkiye et ithal etmeyecek

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Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, yakın zamanda Türkiye'nin et ithal etmeyeceğini, kendisine yeteceğini söyledi
Bakan Fakıbaba: Türkiye et ithal etmeyecek
Bakan Fakıbaba: Türkiye et ithal etmeyecek Bakan Fakıbaba: Türkiye et ithal etmeyecek Bakan Fakıbaba: Türkiye et ithal etmeyecek


Türkiye’de Tarım Politikaları ve Ülke Ekonomisine Katkıları Uluslararası Sempozyumu gerçekleştirildi. Sempozyuma katılan Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, “Türkiye et ithal etmeyecek ve kendine yetecek” açıklamalarında bulundu. Fakıbaba, şu an et ihraç eden ülkelere bakıldığında 15 yıl öncesine kadar bizim gibi et ithalatçısı olduklarını; onlar başardılarsa bunu bizim de başarabileceğimizi kaydetti.

İhlas Haber Ajansı'nın haberine göre, 250 bin damızlık projesi ile hayvansal ürünler ithalatını yakın zamanda bitireceklerini söyleyen Fakıbaba, ilk olarak 26 Nisan’da Şanlıurfa’dan başlatacakları 300 damızlık koyun projesi ile orta ve uzun vadede hayvan ithal eden değil ihraç eden ülke konumuna geleceğimizi söyledi.
 

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