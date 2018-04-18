18 Nisan 2018 Çarşamba2 Şaban 1439
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Suriye'ye Arap ordusu haberine ABD'den açıklama

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Suriye'ye Arap ordusu haberine ABD'den açıklama
Wall Street Journal gazetesi, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Arap ülkelerinin askerlerinden oluşan bir kuvveti Suriye’ye getirmek istediğini öne sürmüştü. Pentagon'dan yapılan açıklamada, bu iddia yalanlanmadı.
Suriye'ye Arap ordusu haberine ABD'den açıklama Suriye'ye Arap ordusu haberine ABD'den açıklama Suriye'ye Arap ordusu haberine ABD'den açıklama

Pentagon Sözcüsü Pahon, söz konusu iddia ve açıklamalara ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, diplomatik görüşmelerin detaylarına girmeden, "Başkan, Suriye’nin istikrarlı ve barışçıl bir yer olması ve DEAŞ’ın geri dönemeyeceği bir yer haline getirilmesi üzere ABD’nin, bölgedeki ortaklarımız dahil müttefiklerinin daha fazla katkı yapmasını istediğini açıklamıştı. Gelecek planları ile ilgili müttefiklerimiz ve ortaklarımıza danışmaya devam edeceğiz." dedi.

Pahon, bölgedeki ve bölge dışındaki ülkelerin Birleşmiş Milletler (BM) ile Suriye’de barışı sağlamak üzere çalışmalarını beklediklerini ifade etti.

DİLLON: ŞİMDİLİK YORUM YAPMAYACAĞIM

ABD öncülüğündeki DEAŞ Karşıtı Koalisyon Sözcüsü Albay Ryan Dillon, iddia hakkında spekülasyon yapmak istemediklerini belirterek, "Kararı verilmemiş bir şey üzerine spekülasyon yapmayacağım. Suudi Arabistan 71 ülkelik küresel koalisyonun değerli bir üyesi ve DEAŞ'ı yenme çabalarına birçok şekilde katkı sağlamıştır." ifadesini kullandı.

ABD’nin resmi rakamlara göre Suriye’de 2 bin askeri bulunuyor.

WALL STREET'İN HABERİ

Amerikan Wall Street Journal gazetesinin haberinde, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin, Arap ülkelerinin askerlerinden oluşan bir kuvveti Suriye’ye getirmek istediğini öne sürmüştü.

Amerikan yetkililerine dayandırılan haberde, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'ın başta Mısır İstihbarat Teşkilatı Başkanı Abbas Kamel'i arayarak konuyu teklif ettiği iddia edilmişti.

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