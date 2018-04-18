18 Nisan 2018 Çarşamba3 Şaban 1439
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Erken seçim için karar günü

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Erken seçim için karar günü
MHP Lideri’nin 26 Ağustos’ta erken seçim çağrısı siyaseti bir anda hareketlendirdi ve tüm Türkiye'nin bir anda gündemine oturdu.
Erken seçim için karar günü Erken seçim için karar günü Erken seçim için karar günü

 CHP teklife yeşil ışık yaktı, Cumhurbaşkanı Erdoğan “Şu an söyleyecek bir şeyim yok” sözüyle cevabı bugün Külliye’deki Bahçeli görüşmesi sonrasına bıraktı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin, dünkü grup toplantısında, Türkiye’nin içinde bulunduğu zor koşulların, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin öngörüldüğü 3 Kasım 2019’a kadar sürdürülmesinin giderek zorlaşacağına dikkat çekerek 26 Ağustos 2018’de erken seçim çağrısı, Meclis’te erken seçim rüzgarının esmesine neden oldu. AK Parti cephesinde Bahçeli’nin açıklamaları, temkinli karşılanırken, herhangi bir itiraz da gelmeyişi dikkat çekti. CHP ise Bahçeli’nin çağrısına hemen cevap vererek, “Hodri meydan” çıkışıyla erken seçim kararına destek mesajı verdi.

SEÇİM SORUSU

MHP lideri Bahçeli grup toplantısında, “26 Ağustos 2018 Pazar günü, Malazgirt Zaferi ile Büyük Taarruzumuzun yıl dönümlerinde, sandığa gidip hem cumhurbaşkanı hem de milletvekili genel seçiminde Türkiye düşmanlarına hak ettikleri ders verilmeli” dedi.

ERKEN SEÇİM İÇİN GÖZLER SAAT 13:30'DA

Bahçeli’nin bu çağrısının ardından gözler, AK Parti grup toplantısına girişinde Cumhurbaşkanı Erdoğan’a çevrildi. Erdoğan, girişte gazetecilerin soruları üzerine, “Yarın Sayın Bahçeli ile görüşeceğim” diyerek, bugün saat 13.30’da gerçekleşecek olan görüşmeye atıfta bulundu. Grup konuşmasında ise Cumhurbaşkanı, erken seçime yönelik herhangi bir ifadede bulunmadı. Hatta Erdoğan’ın, konuşması sırasında birkaç kez seçimler için resmi tarih olarak Anayasa değişikliğine konulmuş olan 3 Kasım 2019 seçimlerini söylemesi de AK Parti’liler arasında, “Bahçeli’nin çağrısına olumsuz yanıt verildiği” şeklinde yorumlara yol açtı. 

TRAFİK HIZLANDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, grup çıkışı, Başbakan Binali Yıldırım ve Grup Başkanvekilleri ile bir araya gelirken, daha sonra Meclis Başkanı İsmail Kahraman’ın odasında da, Kahraman ve Anayasa Komisyonu Başkanı Mustafa Şentop’un da aralarında bulunduğu kurmaylarıyla bir araya geldi. Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Bahçeli’nin teklifi için, “Bahçeli’nin açıklaması partinin yetkili organlarında değerlendirilecektir, ona göre değerlendirme sonunda açıklama yapılacaktır” dedi.

BAHÇELİ İLE GÖRÜŞTÜ

Bu arada Adalet Bakanı Abdülhamit Gül’ün, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüşmesi dikkat çekti. Gül, Bahçeli’nin yanından çıktıktan sonra da Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın toplantısına katıldı. Kısa bir süre sonra da kurmaylarıyla değerlendirmesini tamamlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuyla ilgili sorular karşısında, şimdilik bir şey söylemeyeceğini belirtip, Bahçeli ile bugün yapacağı görüşmeyi işaret etti. Devlet Bahçeli’nin açıkladığı ve Malazgirt Meydan Muharebesi’nin yıldönümü olarak ilan ettiği 26 Ağustos tarihi ise, aynı zamanda bu yıl 9 günü bulacak olan Kurban Bayramı tatilinin son gününe denk geliyor. Bahçeli’nin açıkladığı erken seçim tarihi, AK Parti’de yapılan değerlendirmeler ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, bugün Bahçeli ile yapacağı görüşmede netlik kazanacak. Ancak 26 Ağustos’ta da erken seçim yapılmasının önünde herhangi bir yasal engel bulunmuyor.

‘BİR YIL’ KURALI YOK

Meclis’in 26 Ağustos, ya da üzerinde uzlaşılacak başka bir tarihte seçime gitmesi için erken seçim kararı alınması yeterli. Özellikle ittifak düzenlemesi başta olmak üzere bu süreçte, Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimlerine dönük yapılacak yasal düzenlemeler için “yapılacak düzenlemeler bir yıl içinde yapılacak seçimlerde uygulanmaz” hükmü geçerli olmayacak. Çünkü 16 Nisan halk oylamasıyla kabul edilen Anayasa değişikliği maddeleri arasına, bu kuralın işletilmeyeceğine yönelik geçici madde konulmuştu. 

26 AĞUSTOS’TA İKİ SEÇİMİ YAPALIM

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısında uyum yasalarının süratle çıkarılmasının akabinde MHP’nin, takdir ve tercih hakkını seçimlerin erkene alınmasından yana kullanacağını ifade etti. Devlet Bahçeli,  “26 Ağustos 2018 Pazar günü, yani Malazgirt Zaferi ile Büyük Taarruzumuzun yıl dönümlerinde, Türk milletinin, yeni bir zafer ruhuyla sandığa gidip hem Cumhurbaşkanı hem de milletvekili genel seçiminde Türkiye düşmanlarına hak ettikleri dersi vermesi, en makul, en mantıklı, en akılcı, en demokratik yoldur” dedi. “Bu işi daha fazla uzatmaya gerek yoktur. Kaosa oynayanların oyununu bozmak şarttır” ifadesini kullanan Bahçeli,  “Seçim var mı yok mu, erken mi olacak zamanında mı yapılacak?” anlaşmazlık ve çekişmelerine son verilmesinin vaktinin geldiğini bildirdi.  

KAOS ÇABALARI VAR

Devlet Bahçeli, 31 Mart 2019’da Mahalli İdareler Seçimi yapılacağını anımsatarak, bu seçime 11 ay 14 gün kaldığına dikkati çekti. Bahçeli, siyasi takvime göre, yerel seçimden 7 ay 3 gün sonra Cumhurbaşkanı ve milletvekili genel seçimi yapılacağını ifade etti. Yerel seçimden sonra Türkiye’nin hangi badirelere maruz kalacağını tahmin etmenin zor olmayacağını belirten Bahçeli, “Çünkü 3 Kasım üzerinde oynama ve kaos üretme çabaları şimdiden ortaya çıkmıştır. Mahalli idareler seçiminde yaşanması muhtemel kutuplaşma ve anlaşmazlıkların 3 Kasım’a nasıl yansıyacağı, ne gibi olumsuzluklara kapı aralayacağı, Türkiye’yi nerelere sürükleyeceği az çok malumumuzdur” dedi.    

CHP: İNŞALLAH ERKEN SEÇİM OLUR

Devlet Bahçeli’nin 26 Ağustos’ta erken seçim teklifine muhalefet partilerinin tamamından ‘varız’ cevabı geldi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Şimdi seçim diyorlar ya olacak inşallah ve bunları göndereceğiz. Vatandaş gönderecek artık bıktık artık” dedi. Kılıçdaroğlu’nun Yardımcısı ve Sözcüsü Bülent Tezcan da “Hodri meydan, diyoruz. Biz CHP olarak buna hazırız” diye konuştu. ‘Erken seçim çağrısı’na HDP, Saadet Partisi ve İYİ Parti de ‘Biz hazırız’ diyerek karşılık verdi.

 

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