18 Nisan 2018 Çarşamba3 Şaban 1439
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AB fiyatları arttırınca Türkiye'ye akın ettiler

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AB fiyatları arttırınca Türkiye'ye akın ettiler
Bulgaristan’da yaşayan bazı vatandaşlar, ülkelerinde pahalı olan kanser ilaçları başta olmak üzere bir çok ilacını kara sınırı olan Edirne’den alıyor
AB fiyatları arttırınca Türkiye'ye akın ettiler AB fiyatları arttırınca Türkiye'ye akın ettiler AB fiyatları arttırınca Türkiye'ye akın ettiler

Kapıkule Sınır Kapısı başta olmak üzere sınır kapılarından Edirne’ye gelen Bulgar vatandaşlar, kent merkezindeki eczanelerden ellerinde reçetelerle ilaçlarını alarak ülkelerine geri dönüyor. 

Eczacı Şükrü Ciravoğlu, yaptığı açıklamada, Avrupa Birliği (AB) üyesi olan ve dönem başkanlığını yürüten Bulgaristan’daki ilaç fiyatlarının, AB düzeyine çıkmasıyla birlikte komşu ülkedeki ilaç bedellerinin Türkiye’den pahalı olduğunu belirterek, “Bulgaristan vatandaşları pahalı ilaçları Edirne’den alıyor. Bulgaristan Avrupa Birliğine girdikten sonra orada oluşan fiyat politikaları nedeniyle Bulgaristan’daki ilaç fiyatlarının Avrupa Birliği düzeyine çıkması bizde de Sosyal Güvenlik Kurumu ödemeleri nedeniyle fiyatların düşük seviyede kalması makasın giderek açılmasına neden oldu. Genellikle 3’te bir ya da bir bölü 2 fiyat düşüklüğü oluştu, Türkiye ile Bulgaristan arasında. Bu durum sıradan ilaçlar için çok önemli olmamakla birlikte zorunlu hastalıkların tedavisinde ve kanser tedavisinde kullanılan pahalı ilaçların temininde Bulgar vatandaşlar için ciddi sıkıntı yaratıyor. Bu alanda eczanelerimizden talep görmekteyiz. Bireysel, reçeteli tedavileri için Edirne’ye gelip ilaçlarını temin etmekte” dedi. 

"BULGARİSTAN'DA 140, TÜRKİYE'DE 70 EURO" 

Bulgaristan’da bulunamayan ilaçların da Edirne’de talep gördüğünü ifade eden Ciravoğlu, “Bulgaristan’dan 140 Euro’ya aldığınız bir ilacı buradan en fazla 70 Euro’ya temin edebiliyorsunuz. Buda bir tercih nedeni oluyor. Zorunlulukta tabii. Ekonomik sıkıntılar var. Sıkıntı her yerde var. insanlar çözüm yolu arıyor. Haftada 30-40 Bulgar vatandaş Edirne genelinden büyük küçük çapta ilaç almakta. Bulgaristan’da bulunamayan ilaçların alımı da söz konusu. Bizim ilaç skalamız geniş” şeklinde konuştu. 

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