18 Nisan 2018 Çarşamba3 Şaban 1439
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Çerez parası aldı başını gidiyor

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Kuruyemiş ürünlerinde son dönemde görülen fiyat artışları, antepfıstığının kilosunu 100 TL’ye çıkardı. Marketlerde kabak çekirdeğinin bile kilosu 50 TL’yi bulurken, leblebinin kilogram fiyatındaki 3 yıllık artış yüzde 100’e dayandı.
Çerez parası aldı başını gidiyor
Çerez parası aldı başını gidiyor Çerez parası aldı başını gidiyor Çerez parası aldı başını gidiyor

Son dönemde vatandaşın gözü kulağı akaryakıtın yanı sıra mutfağın en temel ürünleri olan et ve süt , ürünlerindeki fiyat artışlarındayken, çerez fiyatları aldı başını gitti. Benzinin litresinin yüzde 13 arttığı son bir yılda kuruyemiş çeşitlerindeki fiyat artış oranları yüzde 40’ları buldu. Gazete Habertürk'ten Yiğitcan Yıldız'ın haberine göre kuruyemişteki bu fiyat artışlarından en büyük oranda nasibini alan ise kilogram fiyatı 100 TL’ye dayanan antepfıstığı oldu. Hal böyle olunca da, bugüne kadar ucuzluğun sembolü olan ‘çerez parası’ deyimi, yavaş yavaş pahalılığı da ifade etmeye başladı.

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3 YILLIK LEBLEBİ ENFLASYONU % 98.5

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) verilerine göre bir yıl içinde fiyatını yüzde 36.7 artıran antepfıstığı, kuruyemiş grubunda en çok fiyatı artan ürün konumunda bulunuyor. Buna göre, fıstığın kilosunun fiyatı bir yılda 20 lira artarak mart ayında 73.2 TL’ye ulaştı. İşin ilginç tarafı ise, TÜİK’in açıkladığı tüketici endeksi ile market raflarındaki etiket fiyatları arasında adeta bir uçurum bulunuyor.

Market raflarında antepfıstığı 200 gramlık paketler halinde 20 TL’ye satışa sunuluyor. Diğer bir deyişle, marketteki fıstığın kilosu 100 lirayı buluyor. Cevizde de yine aynı durum devam ediyor. TÜİK verilerinde son 1 yılda kilogram başına fiyatı 6 TL artarak 66 lirayı bulan ceviz içi, marketlerde 150 gramlık paketlerde 18 TL’ye satılıyor. Böylece marketteki cevizin kilosu 120 liraya çıkıyor. Kabak çekirdeğinin kilosunun fiyatı da, TÜİK tüketici endeksine göre bir yılda yüzde 23.6 artarak 31 lirayı buldu. Aynı ürüne marketlerde ise 50 TL isteniyor. En ucuz kuruyemiş olan leblebide de tablo değişmiyor. 1 yılda fiyatını yüzde 17.4 artıran leblebi, son 3 yılda ise yüzde 100’e yakın pahalılanmış durumda. TÜİK’te fiyatı 25.8 lira olarak görülen leblebinin kilosunun fiyatı marketlerde ise 38.8 TL’ye kadar çıkıyor.

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FISTIKTAKİ REKOR FİYAT BAKLAVAYI DA VURDU

Antepfıstığında görülen yıllık yüzde 36 fiyat artışı, baklavanın da fiyatının artmasına neden oldu. Fiyatı 100 liraya dayanan fıstık, baklavanın fiyatını 1 yılda yüzde 19, 3 yılda ise yüzde 44 artırdı. TÜİK verilerine göre Mart 2018’de baklavanın kilogram başına fiyatı 37 TL’yi bulurken, aynı baklava market raflarında 44 liraya alıcı buluyor.

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ADINA FİLM YAPILDI

Gaziantep’in tanıtımına katkı sağlaması amacıyla, geçtiğimiz aylarda ‘Antep Fıstığı’ adlı film vizyona girdi. Başrollerini İvana Sert, Orhan Uslu ve İlker Kurt’un paylaştığı filmde, kentin tarihi ve turistik yerleri ile yemek kültürüne yer verildi. Filmde, Almanya’da doğup büyüyen ve dedesinden kalan mirası almak için kente gelen Simge’nin (İvana Sert) başına gelen olaylar anlatılıyor.

SÜT VE ÜRÜNLERİ YÜZDE 29 ARTTI ETTE REKORU İTHALAT FRENLEDİ

TÜİK verilerine göre 2017 Mart ayında litresi 3 liradan satılan süt, 2018 Mart ayı itibarıyla 3.95 TL’den alıcı buluyor. Marketlerde ise organik adı altında litresi 8 liraya kadar çıkan sütler bulunurken, litrelik pastorize sütlerin ortalama satış fiyatlarının da 4.5 lira olduğu göze çarpıyor. Sütün fiyatı artınca haliyle peynir ve yoğurt gibi süt mamullerinde de fiyatlar yükseliyor. 3 yılda fiyatı yüzde 37 artan süt, bir yılda ise fiyatını yüzde 30 artırarak 4 liraya taşıdı.

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KAŞAR PEYNİRİ 46 TL’YE ÇIKTI

Süt grubunda en dramatik artış tereyağında görülüyor. Son 1 yıl içinde fiyatı yüzde 34 artan tereyağ, 3 yılık dönemde ise fiyatını yüzde 58 artırdı. Son bir yılda fiyatı yüzde 22 artan kaşar peyniri TÜİK’e göre 31 TL’den satılıyor. Fakat tüketici marketlerden kaşar peynir almak istediğinde kilosuna 46 TL ödemek durumunda kalıyor.

Ette de fiyat artışları göze çarpıyor. Son 3 yıllık dönemde yüzde 22 pahalılanan dana etinin fiyatındaki artış son 1 yılda yüzde 3.3’te kaldı. Bunda ithalat ve Et ve Süt Kurumu (ESK) kanalıyla yapılan “ucuz et projesi” de etkili oldu.

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