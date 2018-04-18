18 Nisan 2018 Çarşamba3 Şaban 1439
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Erken seçim olursa kim ne oy alır? İşte son anket

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A&G’nin sahibi Adil Gür ve Andy-Ar'ın başkanı Faruk Acar ellerindeki son anket rakamlarını açıkladı.
Erken seçim olursa kim ne oy alır? İşte son anket
Erken seçim olursa kim ne oy alır? İşte son anket Erken seçim olursa kim ne oy alır? İşte son anket Erken seçim olursa kim ne oy alır? İşte son anket

 MHP lideri Devlet Bahçeli, bugün meclisteki grup toplantısında 2019'da yapılması planlanan genel seçimlerin 26 Ağustos 2018 tarihinde yapılması tavsiyesini gündeme getirmişti.

A&G'nin sahibi Adil Gür, erken seçim tartışmalarının başladığı gün elindeki son anket rakamlarını açıkladı.

Kamuoyu araştırmalarını seçim sonucu gibi göstermek gerçeği yansıtmaz" diyen Adil Gür, herkesin yaptığı en büyük hatanın referandumla normal seçimi birbirine karıştırması olduğunu belirtti.

İşte düzenlenen son anketten bazı sonuçlar ve Adil Gür'ün araştırmasında önemli bazı başlıklar:

-Seçmenin %60'ı ekonomideki dalgalanmanın dış müdahaleden dolayı olduğunu düşünüyor.

-"AK Parti ile MHP, Cumhur ittifakıyla seçime gidecek. Başarılı olacağın düşünüyor musunuz?" sorusu "%55-60 bandında 'Evet, başarılı olur" (%10 kararsız dağılımı yapılmadan) şeklinde yanıt buluyor.

-"Siz Cumhur ittifakına oy verir misiniz?" şeklindeki soru ise "55-56-57 bandında 'Evet, veririm" şeklinde yanıt buluyor.

ANDY-AR BAŞKANI: ERDOĞAN İLK TURDA YÜZDE 55 ALIR

Diğer bir araştırma şirketi Andy-Ar'ın başkanı Faruk Acar da bu zamana kadar yapılan anketler üzerinden iddialı bir tahminde bulunarak şunları söyledi:

"Şu an itibariyle , 40 gün sonra seçime gidildiğinde, 20 yıldır yanılmayan ve kamuoyunda ciddi bir güvenilirliği olan, başında olduğum, emekçisi olduğum Andy-Ar adına, altına imzamı atayım ve sorumluluğu alayım; Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yüzde 55 gibi bir oyu var, daha altı değil. Bugünkü koşullarda daha ilk turda mesele bitiyor."

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