18 Nisan 2018 Çarşamba3 Şaban 1439
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AK Parti'den 'erken seçim' açıklaması!

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AK Parti'den 'erken seçim' açıklaması!
AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal, erken seçim konusunda Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin kritik görüşmesi öncesi açıklamalarda bulundu.
AK Parti'den 'erken seçim' açıklaması! AK Parti'den 'erken seçim' açıklaması! AK Parti'den 'erken seçim' açıklaması!

 Ünal, "Her iki lider partilerinin yetkili organlarında bunu değerlendireceklerdir. Bizim yarın cumhurbaşkanımız ile iki toplantımız var" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal gündeme ilişkin açıklama yapıyor.

"ORTADA ALINAN BİR KARAR YOK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bahçeli arasındaki yapılacak görüşmeye değinen Mahir Ünal, "Daha önceden planlanmış bir görüşmeydi. Abdülhamit Gül ile Bahçeli arasında görüşme de daha önce planlanmıştı. Bahçeli'nin açıklamaları sonrası erken seçim görüşmesi olarak yorumlandı. Bugün de Sayın Cumhurbaşkanımız ile Bahçeli görüşecek. Bu bir teklif mahiyetinde. Danışıklı bir dövüş söz konusu değil. Değerlendirmeler sonucunda gerekli ya da gerekli görülmez. AK Parti her zaman seçimlerin zamanında yapılması konusunda hassas olmuştur. Sayın Cumhurbaşkanımız ile Devlet Bahçeli'nin görüşmesini görmek gerekir. Bizim bir değerlendirme yapmamız doğru olmaz. İki parti görüşme sonrası yetkili organlarıyla bunu değerlendirecektir. Bahçeli'nin teklifini değerlendirmeyeceğimiz anlamına da gelmez. Liderlerden sonra parti organları da görüşecek. Cumhurbaşkanımız yarın milletvekilleriyle görüşecek. Ortada alınan bir karar yok. İktidar partisiyiz ince eleyip sık dokumalıyız." dedi.

MHP'nin teklifi reddedilirse ne olur sorusuna yanıt veren Ünal, "Parti sözcüsü olarak bu konuda bir değerlendirme yapmam doğru olmaz." diye konuştu.

Ünal, "28'inde İzmir, 6 Mayıs İstanbul kongremiz var diyen Ünal, "Bütün kongreler bitince büyük kongremizi yapacağız. Bayramdan sonra büyük kongremizi gerçekleştireceğiz. Eylül demiştik daha önce, Temmuz da olabilir, Ağustos da olabilir. Net bir karar yok." dedi." dedi.

TRUMP'A CEVAP

Dış politikayı değerlendiren Ünal, "Trump'ın twitlerine alıştık. Onlardaki yargı da bizdeki yargı değil mi? Yargıya saygı duyacağız. Rahip dışındaki kararı verecek olan ne Trump, ne de yargı dışında biri değil. Kararı yargı verecek. Bizim kimyasal silah kullanımına karşı hava harekatını desteklememiz, ABD, Fransa, İngiltere'nin politikasını desteklediğimiz anlamına gelmez. Bizim dış politikamız çok katmanlı. Cumhurbaşkanımız bölgede oyun kurucu. Ciddi bir ilişki, diplomasi yöneten tek lider. Türkiye'nin ekseni ABD mi, Fransa mı? Türkiye'nin ekseni Türkiye'dir. Türkiye'nin dış politikası tutarlı. Gerekli kimyasal silah kullandığında Esed'e düzenlenen hava harekatını destekleriz. Münbiç'te gereken harekatı planlarız. Zeytin Dalı'nı yaparız. Bizim eksenimiz Türkiye'dir. Dış politika bisiklet kullanmak gibidir. Bizim Tillerson ile başlayan yeni Dışişleri Bakanı ile ilgili Ümit Yalçın ABD'ye gitti gerekli görüşmeyi yaptı. Alınan kararlar yeni Dışişleri Bakanı ile de kaldığı yerden devam edecek." diye konuştu.

 

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