18 Nisan 2018 Çarşamba3 Şaban 1439
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Çocuk nüfusunun en düşük olduğu il!

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Çocuk nüfusunun en düşük olduğu il!
Geçen yıl en yüksek çocuk nüfus oranına sahip il yüzde 46,7 ile Şanlıurfa olurken, bu şehri yüzde 45,2 ile Şırnak ve yüzde 43,7 ile Ağrı izledi.
Çocuk nüfusunun en düşük olduğu il! Çocuk nüfusunun en düşük olduğu il! Çocuk nüfusunun en düşük olduğu il!

Çocuk nüfus oranının en düşük olduğu iller ise yüzde 17,2 ile Tunceli, yüzde 18,4 ile Edirne ve yüzde 19 ile Kırklareli olarak belirlendi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2017 yılına ilişkin çocuk istatistiklerini açıkladı.

Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi sonuçlarına göre, Türkiye'nin toplam nüfusu geçen yıl sonu itibarıyla 80 milyon 810 bin 525 iken, çocuk nüfusu 22 milyon 883 bin 288 olarak kayıtlara geçti.

YÜZDE 28,3'E GERİLEDİ

Birleşmiş Milletler tanımına göre 0-17 yaş grubunu içeren çocuk nüfus 1970 yılında toplam nüfusun yüzde 48,5'ini oluştururken, bu oran 1990'da yüzde 41,8'e, geçen yıl ise yüzde 28,3'e geriledi.

Nüfus projeksiyonlarında, çocuk nüfus oranının 2040 yılında yüzde 23,3'e, 2060'ta yüzde 20,4'e ve 2080'de yüzde 19'a gerileyeceği öngörüldü.

TÜRKİYE 97. ÜLKE 

Dünya nüfusunun geçen yıl yüzde 30,2'sini çocuk nüfus oluşturdu. En yüksek çocuk nüfus oranına sahip ilk 3 ülke, yüzde 55,8 ile Nijer, yüzde 55,1 ile Uganda ve yüzde 54,8 ile Mali oldu. Türkiye, yüzde 28,3'lük oranla 167 ülke arasında en fazla çocuk nüfus oranına sahip 97. ülke olarak kayıtlara geçti. 

ürkiye'de geçen yıl en yüksek çocuk nüfus oranına sahip il yüzde 46,7 ile Şanlıurfa, en düşük çocuk nüfusuna sahip il ise yüzde 17,2 ile Tunceli oldu.

EN YÜKSEK ÇOCUK NÜFUS ORANI ŞANLIURFA'DA

Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarına göre, geçen yıl en yüksek çocuk nüfus oranına sahip il yüzde 46,7 ile Şanlıurfa olurken, bu şehri yüzde 45,2 ile Şırnak ve yüzde 43,7 ile Ağrı izledi. Çocuk nüfus oranının en düşük olduğu iller ise yüzde 17,2 ile Tunceli, yüzde 18,4 ile Edirne ve yüzde 19 ile Kırklareli olarak belirlendi.

Yeni doğan bebeklere konulan en popüler erkek isimleri geçen yıl Yusuf, Eymen ve Ömer, en popüler kız isimleri ise Zeynep, Elif ve Defne oldu. Son 17 yılda doğan çocuklara verilen en popüler erkek isimlerinin Yusuf, Mehmet ve Mustafa, en popüler kız isimlerinin ise Zeynep, Elif ve Yağmur olduğu görüldü.

Bir ülkede 15-64 yaş grubundaki çalışma çağında bulunan her 100 kişinin bakmakla yükümlü olduğu 0-14 ile 65 ve üzeri yaş grubundaki kişi sayısı olarak tanımlanan "yaş bağımlılık oranı", ADNKS sonuçlarına göre geçen yıl yüzde 47,2. Yaş grubu 15-64 olan her 100 kişinin, bakmakla yükümlü olduğu 0-14 yaş grubundaki çocuk sayısını ifade eden "çocuk bağımlılık oranı" ise yüzde 34,7 olarak gerçekleşti.

Nüfus projeksiyonlarına göre, çocuk bağımlılık oranının 2023'te yüzde 33,5, 2050'de yüzde 28,7 ve 2080'de yüzde 26,7'ye gerileyeceği öngörüldü.

Sağlık Bakanlığı verilerine göre de 2002'de yüzde 21 olan sezaryen doğum oranı 2014'te yüzde 51, 2015 ve 2016'da ise yüzde 53 olarak kayıtlara geçti. 2016'da sezaryen doğumlar yüzde 66 ile en yüksek oranda Akdeniz, yüzde 34 ile en düşük oranda Kuzeydoğu Anadolu'da gerçekleşti.

Milli eğitim istatistiklerine göre ilkokul seviyesinde net okullaşma oranı 2016-2017 öğretim yılında yüzde 91,2 oldu. Net okullaşma oranı cinsiyet bazında karşılaştırıldığında, cinsiyetler arasında önemli bir farklılığın olmadığı görüldü.

Yaşam memnuniyeti araştırması sonuçlarına göre ise 2017'de eğitim hizmetleriyle ilgili en fazla sorun eğitim masraflarında yaşandı. Devlet okullarında eğitim masraflarında sorun görenlerin oranı yüzde 34,8 iken özel okullarda yüzde 42,8 oldu. Devlet okullarında geçen yıl eğitim hizmetleriyle ilgili en az sorun yüzde 8,9 ile kayıt işlemlerinde yaşanırken, özel okullarda yüzde 2,1 ile okulların ısınma, temizlik gibi koşullarında görüldü.

KIZ ÇOCUKLARININ EVLİLİK DURUMLARI

Evlenme istatistiklerine göre 16-17 yaş grubundaki kız çocuklarının resmi evlenmelerinin, toplam resmi evlenmeler içindeki oranı 2013'te yüzde 6,2 iken, geçen yıl bu oran yüzde 4,2'ye düştü.

İl bazında incelendiğinde ise 2017'de Ağrı yüzde 16,6'lık oranla kız çocuk evlenmelerinde en üst sırada yer aldı. Bu ili, yüzde 16,1 ile Muş ve yüzde 12,3 ile Bitlis izledi. Kız çocuk evlenmelerinin toplam evlenmeler içindeki oranının en düşük olduğu üç il ise yüzde 0,4 ile Tunceli, yüzde 1,1 ile Rize ve yüzde 1,4 ile Trabzon oldu.

ÇOCUKLARDA İŞ GÜCÜNE KATILMA

Hanehalkı iş gücü araştırması sonuçlarına göre, 2016'da 15-17 yaş grubundaki çocukların iş gücüne katılma oranı yüzde 20,8 iken, bu oran 2017'de yüzde 20,3 olarak gerçekleşti. İş gücüne katılma oranlarına cinsiyet bazında bakıldığında, 2016'da iş gücüne katılma oranı erkek çocuklarında yüzde 27,8 iken, aynı oran kız çocuklarında yüzde 13,4 olarak belirlendi. Bu oran geçen yıl erkek çocuklarında yüzde 28,5, kız çocuklarında yüzde 11,8 oldu.

Türkiye sağlık araştırması sonuçlarına göre, 0-6 yaş grubundaki çocukların son 6 ay içinde geçirdiği sağlık sorunları incelendiğinde en fazla görülen hastalık üst solunum yolu enfeksiyonu olarak kayıtlara geçti. Çocuklarının son 6 ay içinde üst solunum yolu enfeksiyonu geçirdiğini söyleyenlerin oranı 2014'te yüzde 41,9 iken 2016'da yüzde 42,6 olarak gerçekleşti.

Bu yaş grubunda 2016'da ikinci en sık görülen hastalık yüzde 32,3 ile ishal olurken, çocukların en az geçirdiği hastalık yüzde 1,8 ile D vitamini eksikliğine bağlı kemik bozuklukları (raşitizm) hastalığı olarak kaydedildi.

ÇOCUK ÖLÜMLERİ

Ölüm nedeni istatistiklerine göre, 1-17 yaş grubunda en fazla çocuk ölümleri, dışsal yaralanma ve zehirlenmeler nedeniyle gerçekleşti. Bundan dolayı hayatını kaybeden 1-17 yaş grubundaki çocukların ölüm sayısı 2015'te 2 bin 82 iken, 2016'da bin 942'ye düştü. Sinir sistemi ve duyu organları hastalıkları ise 1-17 yaş grubundaki çocuklarda ikinci en yüksek ölüm nedeni oldu. Bu yaş grubunda 2015'te 989 çocuk, 2016'da ise bin 60 çocuk sinir sistemi ve duyu organları hastalıkları nedeniyle hayatını kaybetti.

Karayolu trafik kaza istatistiklerine göre, 2016'da gerçekleşen trafik kazalarının yüzde 15,7'si ölüm ya da yaralanmayla sonuçlandı. Kazalarda toplam 7 bin 300 kişi yaşamını yitirirken, bunlardan 760'ını çocuklar oluşturdu. Yaşamını yitiren çocukların yaş grubu dağılımına bakıldığında, gerçekleşen çocuk ölümlerinin yüzde 44,6'sının 0-9 yaş grubunda, yüzde 20,9'unun 10-14 yaş grubunda ve yüzde 34,5'inin ise 15-17 yaş grubunda olduğu belirlendi.

 

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