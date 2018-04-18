18 Nisan 2018 Çarşamba3 Şaban 1439
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Taksim sapığı yakalandı

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Taksim sapığı yakalandı
Taksim’de takım elbise giyerek genç erkeklerin yanına yaklaşıp onlara iltifatlar ettikten sonra para karşılığında görüşme talep ettiği iddia edilen yaşlı adam 6 ay sonra yakalandı.
Taksim sapığı yakalandı Taksim sapığı yakalandı Taksim sapığı yakalandı

Taksim’de takım elbise giyerek genç erkeklerin yanına yaklaşıp onlara iltifatlar ettikten sonra para karşılığında görüşme talep ettiği iddia edilen yaşlı adam 6 ay sonra yakalandı. 

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