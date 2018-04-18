18 Nisan 2018 Çarşamba3 Şaban 1439
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Açığa alınmıştı: İntihar etti

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Açığa alınmıştı: İntihar etti
İzmir'in Ödemiş ilçesinde açığa alınan yüzbaşı Fatih Uğur K., kısa süre önce görev yaptığı Askerlik Şubesi'nin önünde, özel güvenlik görevlisinden kaptığı tabancasıyla yaşamına son verdi.
Açığa alınmıştı: İntihar etti Açığa alınmıştı: İntihar etti Açığa alınmıştı: İntihar etti

İzmir'in Ödemiş ilçesinde açığa alınan Yüzbaşı Fatih Uğur K., kısa süre önce görev yaptığı Askerlik Şubesi'nin önünde, özel güvenlik görevlisinin kaptığı tabancasıyla yaşamına son verdi.

2.5 AY ÖNCE GÖREVDEN ALINMIŞTI

Ödemiş Askerlik Şubesi Başkanı iken 2.5 ay önce açığa alınan yüzbaşı Fatih Uğur K. gece geç saatlerde, daha önce görev yaptığı binaya geldi. Askerlik Şubesi'nde görevli, nöbet tutan özel güvenlik görevlisinin belinden silahını kapan Fatih Uğur K., başına ateş ederek yaşamına son verdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Fatih Uğur K.'nın yaşamını yitirdiği belirlendi.

SORUŞTURMA AÇILDI

Yapılan incelemenin ardından Fatih Uğur K.'nın cenazesi, otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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