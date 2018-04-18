Birden fazla işte çalışanlar dikkat!

Sosyal Sigortalar Kurumu (SGK) çalışan lehine uygulamalarıyla son dönemde adından sıkça söz ettiriyor. Çalışanların pek haberi olmayan haklar da söz konusu olabiliyor. İşte bunlardan birisi de limiti aşan sigorta primleri ile ilgili. Maaşını alan çalışanın aynı oranda sigortası yatırıyor. Ancak bunun bir üst limit var. Bunu ay sonuna görmek ya da bilmek mümkün değil. Çoğunlukla kişi adına yıllarca tavanı aşan ödemeler yapılıyor.
AYNI DURUM BİRDEN FAZLA İŞTE ÇALIŞAN İÇİN DE GEÇERLİ
Prim ödemelerinde sadece maaş kriter değil. Bunun bir de iki iş yapan çalışan hakkı da var. Birden fazla işle meşgul olan çalışanların işverenleri buna göre sigorta primi ödüyor. Yine aynı şekilde sigorta ödeme limitini üstüne çıkabiliyor. İşte tam bu noktada primler limiti aşınca geri alma imkanı doğuyor. Bu para hesaplamanın ardından prime esas kazanç alan kişiye geri verilebiliyor. Eğer alınmazsa ise de SGK'nın kasasında kalıyor.
NE YAPMAK GEREKİYOR?
Primin üstünde kalan kısmı almak isteyen SGK mensubu çalışan bunun için SGK'ya doğrudan başvurmak zorunda. Sigortalı SGK İl Müdürlüğü'ne veya Sosyal Güvenlik Merkezi'ne bir dilekçeyle başvurarak fazladan ödenen bedeli geri isteyebilir. SGK talep üzerine fazla yapılan ödeme olup olmadığını kontrol edip, işverence böyle bir paranın yatırılıp yatırılmadığına bakıyor. Yatırılmadıysa talep reddediliyor. Yatırıldığının tespiti halinde tutar talep tarihini takip eden ay içinde bir defaya mahsus ödeniyor.
GERİ ALINACAK ÜCRET MAAŞA GÖRE DEĞİŞİR
Uzun vadeli sigorta kolları için sigortalı hissesi yüzde 9'dur. GSS primi oranı ise yüzde 5'tir. Toplamda yüzde 14'lük bir sigortalı tutarı vardır. İşsizlik sigortası prim oranı yüzde 1'dir. Bu oranlar üzerinden prim iadesi talep edilebilecektir. Prim iadesinde brüt ücret dikkate alınmaktadır. İki ayrı işyerinde çalışıp 2017 yılı ocak ayında toplamda 20 bin TL brüt ücret alan bir sigortalının prime esas kazanç üst sınırı üzerinde olan 6.668,6 TL'lik kazancından; 933,60 TL uzun vadeli, 66,68 TL işsizlik sigortası primi olmak üzere toplam 1.000,28 TL prim iadesi alma hakkı doğacaktır. Bunun nedeni, fazladan ödenen bu tutarın aslında sigortalının kendi ücreti olmasıdır.
ELİNİZİ ÇABUK TUTUN
Sigortalı kendisi adına fazladan ödenen miktarı talep etmelidir. Bu parayı SGK kendiliğinden geri ödemeyecektir. Kişi SGK İl Müdürlüğü'ne veya Sosyal Güvenlik Merkezi'ne bir dilekçeyle başvurarak fazladan ödenen bedeli geri istemelidir. SGK talep üzerine fazla yapılan ödeme olup olmadığını kontrol edecektir. İşverence böyle bir paranın yatırılıp yatırılmadığına bakılacaktır. Yatırılmadıysa talep reddedilecektir. Yatırıldığının tespiti halinde tutar talep tarihini takip eden ay içinde bir kerede ödenir. Geri verilen primler için ayrıca gecikme cezası ve gecikme zammı ile faiz ödenmez. Fazladan yatırılan tutar ne kadarsa o ödenecektir. Dolayısıyla, ne kadar erken başvurulursa o kadar iyi olur.
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Birden fazla işte çalışanlar dikkat!
Sosyal Sigortalar Kurumu (SGK) çalışan lehine uygulamalarıyla son dönemde adından sıkça söz ettiriyor. Çalışanların pek haberi olmayan haklar da söz konusu olabiliyor. İşte bunlardan birisi de limiti aşan sigorta primleri ile ilgili. Maaşını alan çalışanın aynı oranda sigortası yatırıyor. Ancak bunun bir üst limit var. Bunu ay sonuna görmek ya da bilmek mümkün değil. Çoğunlukla kişi adına yıllarca tavanı aşan ödemeler yapılıyor.
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