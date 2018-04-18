Türkiye Kırmızı Et Üreticileri Merkez Birliği (TÜKETBİR) Başkanı Bülent Tunç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kırmızı et fiyatlarında yükselişi önlemek amacıyla 500 bin büyükbaş kesimlik hayvan ithalatı için tarife kontenjanı açılacağı yönünde haberler bulunduğunu söyledi.
Kesimlik hayvan ithalatının ağustosa kadar özel sektör aracılığıyla ve yüzde 10 gümrük vergisiyle gerçekleştirileceğine dikkati çeken Tunç, gümrük vergisinin sıfıra çekilmesinin, hayvancılık sektörü için "cinayet" olacağını savundu.
Tunç, her sene ramazan öncesinde et fiyatlarının bir miktar arttığını fakat bunun geçici olduğunu belirterek, "Biraz sabırlı olmak lazım. Ramazanın ilk haftasından itibaren fiyatlar düşecek, göreceksiniz. Bu her sene böyle olur. Fiyatların artmasını fırsat bilerek kesimlik hayvan ithal etmek üreticinin zararına olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.
Kesimlik hayvan ithalatı ile karkas eti fiyatındaki düşüşün raflara yansımadığını ileri süren Tunç, 2011'de binlerce ton et ithal edildiğini, karkas etin kilogramının 12 liraya düştüğünü ancak marketlerde fiyatın değişmediğini anlattı.
İthalat sonrası et fiyatlarındaki düşüşün raflara yansıması için denetimlerin artması gerektiğini kaydeden Tunç, "Bu şekilde et ithalatı sanayicilerin zenginliklerine zenginlik katıyor. Üretici ve sanayicilerin yaşam tarzlarına bir bakın." ifadelerini kullandı.
Yem katkı maddesinin fiyatı arttı
Yem katkı maddeleri fiyatının son 6 ayda yüzde 200 arttığını aktaran Tunç, buna rağmen karkas et fiyatlarının bu artıştan çok fazla etkilenmediğini söyledi.
Tunç, Türkiye'de hayvan ırkının değiştirilmesi gerektiğini ileri sürerek, "Kesimlik hayvan ithalatı yapmak yerine hayvan ırkımızı değiştirerek daha verimli hayvan ırkı getirirsek uzun vadede Türkiye için daha faydalı olacaktır." dedi.
18 Nisan 2018 Çarşamba3 Şaban 1439
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Başkan tarih verdi! kırmızı et fiyatları düşecek
TÜKETBİR Başkanı Tunç, her sene ramazan öncesi kırmızı et fiyatlarının geçici olarak arttığını belirterek, 'Ramazanın ilk haftasından itibaren fiyatlar düşecek.' dedi.
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