18 Nisan 2018 Çarşamba3 Şaban 1439
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CHP'den yine bir Türkiye düşmanlığı

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Üyelik için yıllardır problem çıkaran Avrupa Birliği, hazırladığı raporla Türkiye'ye ayar vermeye kalktı. Küstah raporu ilk kabullenen CHP oldu.
CHP'den yine bir Türkiye düşmanlığı
CHP'den yine bir Türkiye düşmanlığı CHP'den yine bir Türkiye düşmanlığı CHP'den yine bir Türkiye düşmanlığı

Avrupa Birliği, 2018 Türkiye İlerleme Raporu'nu açıkladı. Raporda, Türkiye'nin AB'den dev adımlarla uzaklaştığı ifade edildi.

Türkiye hakkında hazırlanan en küstah rapor özelliğini taşıyan kağıt parçalarına, Avrupa Birliği Bakanı Ömer Çelik'ten geldi.

Bakan, raporda halkın iradesine saygısızlık ediliğini vurguladı.

CHP: EN SERT RAPOR
Konuyla ilgili bir açıklama da CHP'den geldi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz, AB Komisyonu tarafından hazırlanan raporun Türkiye için bir son olduğunu ifade etti.

Yılmaz, "AB müzakere sürecinin başladığından bu yana en sert rapor. Bu rapor, bu hükümetle bir şey olmayacağına ilişkin rapordur" ifadelerini kullandı.

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