Yerli otomobilin maliyeti belli oldu

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, "Yerli otomobilin nerede üretileceğinin 1 yıl sonra belirleneceğini ve konsorsiyum uyumlu bir çalışma yürütüyor, teknik ve mali analizde işin sonuna gelindi.dedi.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, yerli otomobilde devletin ortaklığının söz konusu olmadığını, konsorsiyumla bir sözleşme imzalanacağını ve bu yolla devlet desteğinin çerçevesinin belirleneceğini söyledi.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü,canlı yayında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin erken seçim çağrısıyla ilgili, “Beklenen bir gelişme değildi. Biz parti olarak kongrelerimizi yapıyoruz ve her zaman seçime hazırız. Bizim için problem yok” değerlendirmesi yapan Bakan Özlü, canlı yayında yerli otomobille ilgili sorusuna yanıt verdi.

"Bakanlığınızın yürüttüğü çok önemli projeler var ve bunlardan biri de yerli otomobil. Çalışmalarda ne aşamadayız, konsorsiyumun üst yenetici belirlediği haberleri var, son durum nedir?" sorusuna Bakan Özlü şu yanıtı verdi:

2.5 MİLYAR LİRALIK YATIRIM

"Konsorsiyum uyumlu bir çalışma yürütoyor, teknik ve mali analizde işin sonuna gelindi. Yaklaşık 2.5 milyar euroluk yatırım öngörülüyor. 5 ana yüklenici yüzde 30 kendi sermayeleri yüzde 70 de kredi kullanacaklar. Burada devletin ortaklığı söz konusu değil. Şirkletler kendileri ortaklık oluşturacaklar.

Son alınan kararla, ortak girişim kurulu devletle bir sözleşme imzalayacak ve bu sözleşmede devlet desteklerinin çerçevesi belli olacak. Araştırma geliştirme faaliyetlerinde destekle ilgili bir çalışmamız var. Sonuç olarak diyebiliriz ki, konsorsiyum içerisinde devlet olmayacak ancak yapılacak sözleşmede devlet desteğinin tanımı yer alacak.

(Üretim yeri, modeli, takvim konusunda değişiklik var mı? Her yerden talep var, son olarak Niğde'den geldi) Toplam 22 ilden talep var, şu anda yer seçimi konusu gündemde değil, 1 yıl sonra gündeme gelecek. Şirketleşmeyi tamamlamayı, tasarımlara başlamayı ve 5 modelle piyasaya girmeyi hedefliyoruz. 2019 tasarım tamamlama, 2021 seri üreitm ve piyasaa girme yılları olacak, burada hedefler aynı..."

Bakan Özlü, 2018'in ilk çeyreğinde ortaya konan ekonomik performansla ilgili de konuştu.

“İlk çeyrekte ortaya çıkan durum geçen seneki performansın devam edeceğini gösteriyor" diyen Özlü, şunları söyledi:

"Bunun en büyük ispati sanayimizdeki büyüme rakamlarıdır. Her zaman büyümenin lokomotifi sanayi olmuştur ve bu yıl da sanayideki büyüme ortalama büyümenin üzerinde olacak. Orta vadeli planda öngörülen büyümenin üzerinde bir büyüme öngörüyoruz.”

İŞSİZLİK VE ENFLASYON

İşsizlikle ilgili rakamları paylaşan Özlü, Avrupa’da en fazla istihdam yaratan ülkenin Türkiye olduğunu söylerken, enflasyonda arzu edilen rakamların yakalanamadığını söyledi. Merkez Bankası’nın bu konuyla ilgili çalıştığını belirten Özlü, enflasyonda enerji ve gıda fiyatlarının başlıca belirleyici unsurlar olduğunu, yapısal sorunların da giderilerek tek haneli enflasyona ulaşılacağını dile getirdi.