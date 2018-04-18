18 Nisan 2018 Çarşamba3 Şaban 1439
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Türkiye'de bulundu! Isırdığı zaman...

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Türkiye'de bulundu! Isırdığı zaman...
Sadece Türkiye'de olan ve Bingöl'de de bir köyde görülen yılanın Wagner Engereği olduğu belirlendi.
Türkiye'de bulundu! Isırdığı zaman... Türkiye'de bulundu! Isırdığı zaman... Türkiye'de bulundu! Isırdığı zaman...

İnsanları tedirgin eden yılanı inceleyen Zooloji Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr.  Yıldız, “Bir vatandaşı ısırdığı zaman müdahale edilebilmesi için bu zehirlerden anti-serum üretimi yapacağız” dedi.

Merkeze bağlı 30 haneli Topalan köyünde her yıl ortaya çıkan yılanlar incelemeye alındı. Yöre halkını tedirgin eden yılanların nesli tükenmekte olan Wagner Engereği yılanı olduğu belirlendi. Orman ve Su İşleri Bakanlığının ülke genelinde yürüttüğü illerin biyoçeşitliliği projesi kapsamında Bingöl’de de incelemelerde bulunan Adıyaman Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Zooloji Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Mehmet Zülfü Yıldız ve beraberindeki ekip, her yıl ortaya çıkan yılanları araştırmaya aldıklarını aktardı. 

"Yüksek ve soğuğu sever" 

Bu türün neslinin tükenmekte olduğunu ifade eden Doç. Dr. Yıldız, “Bu bölgeye geldiğimiz zaman geçen yıllarda bu engereğin bu bölgelerde göründüğü haberini aldık ve Topalan köyüne geldik. Türkiye’de nesli tehlike altında olan bir türdür. Daha önce Bingöl’de olduğu bilinmiyorduk ilk kez yapılan haberlerin ardından öğrendik. Bu proje kapsamında da bu türü tespit etmek, incelemek istedik. Kış uykusundan yeni çıkan, ısınmak için güneşlenen bireyleri tespit ettik. Bulunan alan bu yılanın kış uykusuna yattığı bir bölge bu nedenle, Nisan ayı sonu veya Mayıs ayının ilk iki haftası güneşe çıkarak güneşlenirler. Zehirli bir yılan türüdür ancak yüksekleri tercih eder ve soğuğu sever. Bu nedenle yüksek kesimlerden pek aşağı inmez. Zehirlidir ancak saldırgan değildir, hızlı da değildir. Rahatsız edilmediği sürece kesinlikle bir zararı dokunmaz hatta insan fark ettiği anda kaçmaya çalışır” diye konuştu. 

“Zehirlerden anti-serum üretimi yapacağız” 

Wagner Engerek yılanının sadece Türkiye’de bulunduğunu kaydeden Yıldız, “Wagner Engereği sadece Türkiye’de olan bir türdür ve zehir içeriği tam olarak bilinmiyor. Bu çalışma kapsamında yılanlardan zehir alarak zehir içeriğini tespit edeceğiz, içerisinde bulunan maddeleri tespit edeceğiz. Daha sonra herhangi bir vatandaşı ısırdığı zaman müdahale edilebilmesi için bu zehirlerden anti-serum üretimi yapacağız” şeklinde konuştu. 
 

Topalan Köyü Muhtarı Hikmet Çaka ise “Bizim köyde görülen bu yılanlar daha önceden bizi tedirgin ediyordu ama Adıyaman Üniversitesinden gelen ekibin bu yılan türünü incelemeye alması bizi mutlu etti. Umarım bize fazla zararı olmayacak. Ekibin bize verdiği bilgilere göre de, rahatsız etmediğimiz sürece herhangi bir zararı dokunmayacak. Bizim içimize bu bilgi su serpti” ifadelerini kullandı.

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