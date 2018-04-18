Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 29 Nisan-3 Mayıs tarihleri arasında Özbekistan(Taşkent-Buhara) ve Güney Kore’ye resmi ziyaretgerçekleştirecek.
Başbakan Binali Yıldırımda 24-25 Nisan'da İspanya'ya gidecek.
18 Nisan 2018 Çarşamba3 Şaban 1439
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 2 kritik ziyaret
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 29 Nisan-3 Mayıs tarihleri arasında Özbekistan(Taşkent-Buhara) ve Güney Kore’ye resmi ziyaretgerçekleştirecek.
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