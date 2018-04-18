18 Nisan 2018 Çarşamba3 Şaban 1439
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Yaşlı erkekleri seçiyorlar! Akıl almaz yöntem

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Yaşlı erkekleri seçiyorlar! Akıl almaz yöntem
Parklarda oturan erkekleri hedef seçip, yanlarına gönderdikleri kişiyle konuşurken suçüstü süsü verip fuhuş pazarlığı ya da uyuşturucu madde satın almak istediği suçlamasıyla korkutup paralarını aldığı öne sürülen 9 şüpheli yakalandı.
Yaşlı erkekleri seçiyorlar! Akıl almaz yöntem Yaşlı erkekleri seçiyorlar! Akıl almaz yöntem Yaşlı erkekleri seçiyorlar! Akıl almaz yöntem

 

İstanbul'da yaşlı erkekleri fuhuş pazarlığı ve  uyuşturucu madde satın almak suçlamasıyla korkutup dolandırıcılık yaptığı  iddiasıyla gözaltına alınan 9 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği  ekipleri, kent genelinde genellikle parklarda oturan yaşlı erkekleri hedef seçip,  yanına gönderdikleri kişiyle konuşurken kendilerini polis olarak tanıtan  kişilerce fuhuş görüşmesi yaptığını ya da uyuşturucu madde satın almak istediği  bahanesiyle korkutup paralarını alan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Kendilerine gelen 12 kişinin benzer yöntemle dolandırıldığını  belirleyen ekipler, teknik ve fiziki takibin ardından şüphelilerin adreslerini  belirledi.

Polis, 12 Nisan'da 9 adrese eş zamanlı düzenlediği baskında aralarında  suç örgütü lideri Hüseyin Kemal Ö. (64) bulunduğu 9 şüpheliyi yakaladı.

ŞİMDİ SENİ KARAKOLA GÖTÜRECEĞİZ

Genellikle parklarda oturan yaşlı erkekleri hedef seçtiği belirlenen  şüphelilerin, aralarından bir kişiyi yaşlı erkeklerin yanına gönderip bir süre  sohbet ettirdiği, bu esnada kendisini polis olarak tanıtan 3 kişinin de yanlarına  gelip, yaşlı adama "Sen bu kişiyle konuşmaya utanmıyor musun? Fuhuş pazarlığı mı yapıyorsunuz? Şimdi seni karakola götüreceğiz " diyerek korkutup, üst araması  yaptığı öğrenildi.

Zanlıların, üst aramasında yaşlı adamların cüzdanlarını aldığı, diğer  kişinin de cebinde poşet içerisinde beyaz toz bulunan uyuşturucu madde  buldukları, yaşlı adamları uyuşturucu madde satın almakla da korkuttukları  öğrenildi.

Yaşlı adamları ailelerine rezil olacağını söyleyip korkutan  şüpheliler, yakınlardaki camide tövbe namazı kılmasını, sözde üzerinde uyuşturucu  çıkan kişiyi karakola götüreceklerini söyleyip olay yerinden hep birlikte  uzaklaştıkları belirlendi.

Şüphelilerin 27 Mart'ta Aksaray metro istasyonunun yanındaki parkta  oturan Ö.B'yi hedef seçtikleri, yanına arkadaşlarını götürüp suçüstü süsü verip  yaşlı adamı camide tövbe namazı kılmaya ikna ettikleri ve cüzdanında bulunan 800  Avroyu aldıkları olay güvenlik kameralarına yansıdı.

Şüphelilerin benzer yöntemle 12 kişiyi yaklaşık 30 bin lira  dolandırdığı tespit edildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler nitelikli dolandırıcılık,  suç örgütü kurma üye olma, yönetmek ile nitelikli hırsızlık suçlarından adliyeye  sevk edildi.

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