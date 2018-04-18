18 Nisan 2018 Çarşamba3 Şaban 1439
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Sosyal medyada silah satışı ilanı tepki çekti

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Sosyal medyada silah satışı ilanı tepki çekti
Trabzon'da üniversite öğrencileri arasında 2’inci el eşya alışverişi yapılan sosyal medya grubunda, bazı takipçilerin tabanca satışı yapmak istemesi tepki çekti. Bazı takipçiler İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’yu da etiketleyip, ilanı paylaşarak şikayette
Sosyal medyada silah satışı ilanı tepki çekti Sosyal medyada silah satışı ilanı tepki çekti Sosyal medyada silah satışı ilanı tepki çekti

Kente öğrenim gören üniversite öğrencilerinin ilan vererek eşya alım satımı yapmak için kullandıkları ‘KTÜ 2. El Eşya ve ev alım satım takas platformu’ adlı sosyal medya grubunda bazı takipçiler, tabanca satmak için ilan verdi. Yaklaşık 82 bin üyesi bulunan sosyal medya grubunda bir takipçi fotoğrafladığı tabanca ve şarjörünü paylaşarak satmak istedi. Bazı takipçilerin fiyat ve pazarlık yazışmalarında bulunduğu dikkat çeken ilana, bazıları ise tepki gösterdi. Yapılanın suç olduğunu belirten takipçiler, Twitter üzerinden etiketledikleri İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Trabzon Valisi Yücel Yavuz’a ileterek şikâyette bulundu.

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Sosyal medyada silah satışı ilanı tepki çektiSosyal medyada silah satışı ilanı tepki çektiTrabzon'da üniversite öğrencileri arasında 2’inci el eşya alışverişi yapılan sosyal medya grubunda, bazı takipçilerin tabanca satışı yapmak istemesi tepki çekti. Bazı takipçiler İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’yu da etiketleyip, ilanı paylaşarak şikayette
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