18 Nisan 2018 Çarşamba3 Şaban 1439
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İran'dan ABD'yi çıldırtacak hamle!

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İran'dan ABD'yi çıldırtacak hamle!
İran, döviz işlemlerinde dolar yerine euro kullanacak
İran'dan ABD'yi çıldırtacak hamle! İran'dan ABD'yi çıldırtacak hamle! İran'dan ABD'yi çıldırtacak hamle!


İran'dan ABD'yi çıldırtacak yeni hamle geldi. Dün Türkiye ile iki ülke arasındaki ticari işlemler için yerli para birimlerinin kullanılması kararının ardından, ülke bugün de devrim niteliğinde bir karara imza attı. İran bundan sonra döviz işlemlerinde dolar yerine Euro para birimi kullanma kararı aldı.
 

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