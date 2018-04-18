18 Nisan 2018 Çarşamba3 Şaban 1439
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Erdoğan açıkladı: Türkiye erken seçime gidiyor!

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Erdoğan açıkladı: Türkiye erken seçime gidiyor!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,Erdoğan, "Ülkemizin karşı karşıya olduğu fotoğraftan hareketle bu teklife olumlu yaklaşma konusunda görüş birliğine vardık. dedi.
Erdoğan açıkladı: Türkiye erken seçime gidiyor! Erdoğan açıkladı: Türkiye erken seçime gidiyor! Erdoğan açıkladı: Türkiye erken seçime gidiyor!

 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün saat 13.30'da MHP Lideri Devlet Bahçeliile görüştü. Bahçeli'nin erken seçim teklifinin görüşüldüğü zirve yarım saat sürdü. Görüşme sonrası Genel Merkez'e dönen MHP Lideri Devlet Bahçeli kurmayları ile toplantı yaparken, Başbakan Binali Yıldırım ve AK Parti MYK üyeleri de Erdoğan ile görüşmek için Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne geldi. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, düzenlediği basın toplantısında görüşmeye ilişkin açıklamalarda bulunuyor...

Değerli basın mensupları Bugün MHP Genel Başkanı Bahçeli ile oldukça verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Bahçeli ile daha önce de çeşitli defalar bir araya gelerek ülkemizle ilgili iç ve dış gelişmeler üzerinde görüş alışverişinde bulunmuştuk. Bugün de oldukça geniş yelpazede istişare ettik. Bahçeli'nin teklifini değerlendirme fırsatı bulduk.  

15 TEMMUZ YENİ BİR DÖNEMİ BAŞLATTI

15 Temmuz darbe girişiminin başarısızlığa uğratılması siyasette de yeni bir dönemin miladıdır. Darbe gecesi gösterilen kahramanlık asla unutulmayacaktır. 7 Ağustos 2016'da Yenikapı'daki büyük miting ise milletin siyasetçilere verdiği mesajı net bir şekilde ortaya koymuştur. 16 Nisan halk oylamasına giden süreçte bu yol da ortaya çıkmıştır.  Yönetim sistemi değişikliğini Bahçeli'nin ön açmasıyla hayata geçirme imkanı bulduk. Anayasa değişikliği ilk seçimlerden sonra yürürlüğe girecektir. 

YENİ SİSTEME GEÇİŞ ACİLİYET OLMUŞTUR

Ciddi bir sorun yaşanmıyor gibi görünse de eski sistemin hastalıkları atılan her adımda karşımıza çıkıyor. Bizim tercihimiz 2019 Kasım'ındaki seçimlere kadar dişimizi sıkmaktan yana olmuştur. Suriye'de yürütülen sınır ötesi operasyonlar ve bölgede yaşanan tarihi önemdeki hadiseler belirsizleri aşmayı zorunlu hale getirmiştir. Kararların daha güçlü şekilde uygulanabilmesi için yeni yönetim sistemine geçiş aciliyet olmuştur. 

SEÇİMLER 24 HAZİRAN 2018'DE YAPILACAK

Ülkemizin karşı karşıya olduğu fotoğraftan hareketle bu teklife olumlu yaklaşma konusunda görüş birliğine vardık. Seçim konusunu ülke gündeminden bir an önce çıkarmamız şarttır. Bahçeli ile istişareler neticesinde seçimlerin 24 Haziran 2018 Pazar günü yapılmasına karar verdik. ​

BAHÇELİ DÜN ERKEN SEÇİM ÖNERMİŞTİ

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli dünkü grup toplantısında, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin öngörüldüğü 3 Kasım 2019’a kadar sürdürülmesinin giderek zorlaşacağına dikkat çekerek 26 Ağustos 2018’de erken seçim çağrısı yapmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise konuya ilişkin açıklama  yapmazken Bahçeli ile bugün görüşeceğini belirtmişti.

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