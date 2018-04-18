iPhone X tur bindirdi! Android’lerden 3 kat fazla

Apple’ın akıllı telefon serisine büyük yenilikler getirdiği iPhone X, her ne kadar Apple’ın beklediği kadar satmamış olsa da, piyasaya çıkış dönemi olan 2017 dördüncü çeyreğinde akıllı telefon piyasasını domine etti.

Counterpoint araştırma şirketine göre, 2017’nin son çeyreğinde akıllı telefon pazarındaki kârın yüzde 86’sı Apple’a giderken, iPhone X pastanın yüzde 35’ine sahip oldu.

Android üreticileri ise pazarın yalnızca geri kalan yüzde 14’lük kârını alabildiler. Bu veri, iPhone X’un tek başına Samsung, LG, HTC, Sony, OnePlus, Huawei ve Xiaomi’den üç kat daha fazla kâr ettiği anlamına geliyor.

Araştırma şirketine göre Çinli akıllı telefon üreticileri de geçmiş dönemlere kıyasla kârlarını artırmaya başladılar. Counterpoint direktörlerinden Tarun Pathak, Çinli akıllı telefon üreticilerin 2017’nin dördüncü çeyreğinde 1,3 milyar dolar kâr ettiklerini açıkladı.