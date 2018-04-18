Cumhurbaşkanı adayı olacak mı? Cevap verdi

4 Kasım 2016'dan beri cezaevinde tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş, Devlet Bahçeli'nin erken seçim çağrını değerlendirdi. Demirtaş, "HDP seçime hazırdır" dedi.

Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan HDP eski Eş Genel Başkanı Demirtaş, avukatları aracılığıyla gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

CUMHURBAŞKANLIĞI'NA ADAY OLACAK MI?

Demirtaş, cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda HDP'nin yetkili kurullarının gerekli tartışmaları yaptığını, ortaya somut bir şey çıkması durumunda parti merkezince açıklama yapılacağını kaydetti.

Kendisinin cumhurbaşkanı adayı olup, olmayacağına ilişkin Demirtaş, "Siyasi yasaklı olsam da olmasam da aday olsam da olmasam da HDP ve şahsım, cumhurbaşkanlığı seçiminde çok iddialıyız ve sonucu kesinlikle bizim tutumumuz belirleyecek. Önce gelişmeleri bir izleyip, adaylık konusunu ondan sonra değerlendireceğiz" dedi.