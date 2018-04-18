18 Nisan 2018 Çarşamba3 Şaban 1439
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Hiçbir öğrenciyi istemediği okula göndermeyeceğiz!

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Hiçbir öğrenciyi istemediği okula göndermeyeceğiz!
Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarı Yusuf Tekin liselere girişte yeni dönem hakkında konuştu.
Hiçbir öğrenciyi istemediği okula göndermeyeceğiz! Hiçbir öğrenciyi istemediği okula göndermeyeceğiz! Hiçbir öğrenciyi istemediği okula göndermeyeceğiz!

 

Tekin, liseye yerleştirmede, "Okulların yüzde 90'ı sınavsız hale getirildiğini, bütün illerde her kategoride okul olması için çaba gösterdiklerini belirtti.

34 İLDE ANADOLU LİSESİ SORUNU

Tekin'in konuşmasından satır başları şöyle:

"Bazı illerimizde Anadolu lisesi neden yok diyorlar. Bakanlık bünyesinde 3 grup lise var. Meslek liseleri, İmam Hatip liseleri, genel orta öğretim kurumları. Son 3 yılda yaptığımız TEOG'da öğrencilerimizin nereleri tercih ettiklerine baktık. Yüzde 10 okul kontenjanını öğrenci tercihlerine göre belirledik. 

Yüzde 62'si genel orta öğretim kurumlarını tercih etmiş. Fakat bu sınav merkezi sınav olduğu için biz bütün bu işlemi yaparken farklı program uygulayan okulları baz aldık. Eğer bir ilde fen ve sosyal bilimler lisesi varsa ve yüzde 62'lik yüzde tuttuysa ekstra anadolu lisesi koymadık. Bu kotayı dolduramadığımız illerde koyduk.

LİSE İÇİN ADRESE DAYALI KAYIT

Tercih bölgeleri haziran ayında belli olacak. Herkes için evinin yakınındaki okullar öncelenecek. Hiçbir öğrenciyi istemediği okul türüne göndermeyeceğiz. Tercih edilen okul türüne göre yerleştirme yapılacak. Öğrenciler aynı okul türünden beş tercih de yapabilir. İkamet adresi ve ortaokul bizim için ana kriter. Öğrencilerin tercih anında o adreste kayıtlı olması yeterli.  Yüzde 90'lık diklimde eğitim daha nitelikli boyuta ulaşacaktır."

ÖZEL OKULA KAYIT NASIL OLACAK?

Özel okulların kayıt süresini sınırlandırmadık. MEB okullarından daha önce kayıtları başlayacak. Biz de yerleştirme yaparken özel okullara kayıt olanları kitleden ayrıştırıp kayıt yapacağız.

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