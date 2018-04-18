18 Nisan 2018 Çarşamba3 Şaban 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “İçinizden insanları hayra çağıracak, iyiliği emredecek, kötülükten alıkoyacak bir topluluk bulunsun. İşte onlar kurtuluşa erenlerdir.” (Âl-i İmran / 104)
  • “Münafığın alameti üçtür. Konuştuğu zaman yalan söyler, söz verdiği zaman yerine getirmez ve ona güvenildiği zaman hıyanet eder” (Buhari, Müslim, Tirmizi)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 04:41Güneş 06:14Öğle 13:10İkindi 16:53Akşam 19:53Yatsı 21:20
    • 30°C Adana
    • 27°C Adıyaman
    • 24°C Afyon
    • 16°C Ağrı
    • 27°C Amasya
    • 27°C Ankara
    • 24°C Antalya
    • 23°C Artvin
    • 27°C Aydın
    • 20°C Balıkesir
  • BIST: 108.107 -0.59
  • Altın: 177,123 -0.21
  • Dolar: 4,0736 -0.59
  • Euro: 5,0473 -0.26

Tekstil devi halka açılıyor

»
Tekstil devi halka açılıyor
DeFacto Üst Yöneticisi (CEO) İhsan Ateş, mayıs ayında Borsa İstanbul'da işlem görmeyi hedeflediklerini belirterek, "Halka açıklık oranımızın yüzde 25,93 olması beklenmekte. Ek satış kapsamında halka açıklık oranı ise yüzde 29,81 olacak." dedi
Tekstil devi halka açılıyor Tekstil devi halka açılıyor Tekstil devi halka açılıyor

 

Ateş, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede DeFacto'nun mayıs ayında halka açılmasının planlandığını açıkladı.

Son 7 yılda 8 kat ciro büyümesi gerçekleştirdiklerini, 2017 yılında cirolarını 2 milyar 649 milyon liraya çıkardıklarını bildiren Ateş, halka arza ilişkin şu bilgileri verdi:

"2017'de önceki mali yıla oranla ciromuzu yüzde 30,3, karlılığımızı ise yüzde 39 büyüttük. Şirketimiz, güçlü büyüme performansını karlılığını koruyarak gerçekleştirdi. Bir Türk markası olarak bugün Türkiye dahil dünyanın 24 ülkesinde olan şirketimiz, yeni yatırımlarla birlikte gelecekte dünyanın her yerinde olmayı planlamakta. Yasal onay süreçlerine bağlı olarak mayıs ayı içerisinde Borsa İstanbul'da işlem görmeyi hedefliyoruz. İşlem kodumuz DFCTO olarak belirlendi.

Halka açıklık oranımızın yüzde 25,93 olması beklenmekte. Ek satışa konu payların tamamının satılması halinde halka açıklık oranı ise yüzde 29,81 olması planlanmaktadır. Halka arz ile şirketin kurumsal kimliğinin güçlendirilmesi, şeffaflık ve hesap verilebilirlik ilkelerinin daha güçlü bir şekilde uygulanması, sermaye artışı yoluyla kaynak elde edilmesi, şirket değerinin ortaya çıkması, bilinirlik ve tanınırlığın pekiştirilmesi hedeflenmektedir."

Ateş, DeFacto paylarının halka arzının, Ak Yatırım ve İş Yatırım Menkul Değerler AŞ liderliğinde oluşturulacak bir konsorsiyum tarafından gerçekleştirileceğini söyledi.

Şirketin halka arz ile birlikte kurumsallaşma sürecini devam ettirerek uluslararası piyasalardaki kredibilitesini artırmayı hedeflediğine dikkati çeken Ateş, "Ayrıca, yurt içinde ve yurt dışında ileride oluşabilecek inorganik büyüme fırsatlarının değerlendirilmesini planlıyoruz. Şirket, bu ihraç edilen yeni paylar sonucunda elde edeceği halka arz kaynaklarını borç kaldıraç oranının düşürülmesinde ve yeni yatırımlarda kullanmayı planlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Ateş, Türkiye'nin 2017 yılını yüzde 7,4 büyümeyle kapattığını anımsatarak, "Türkiye, dünyanın ilk 10 ekonomisi arasına girme hedefine emin adımlarla yürüyor. Biz de DeFacto olarak yatırımlarımıza hız kesmeden devam edeceğiz.” değerlendirmesinde bulundu.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Otomobil satışlarında büyük artış!Otomobil satışlarında büyük artış!Türkiye'de otomobil satışları ilk çeyrekte yüzde 5,47'lik artış kaydetti. Yılın ilk iki ayında Avrupa otomobil satışları sıralamasında 9. olan Türkiye'nin bu artış sonrası sıralaması değişmedi.
Tekstil devi halka açılıyorTekstil devi halka açılıyorDeFacto Üst Yöneticisi (CEO) İhsan Ateş, mayıs ayında Borsa İstanbul'da işlem görmeyi hedeflediklerini belirterek, "Halka açıklık oranımızın yüzde 25,93 olması beklenmekte. Ek satış kapsamında halka açıklık oranı ise yüzde 29,81 olacak." dedi
İran'dan ABD'yi çıldırtacak hamle!İran'dan ABD'yi çıldırtacak hamle!İran, döviz işlemlerinde dolar yerine euro kullanacak
İBB Başkanı Uysal'dan "Kanal İstanbul" açıklamasıİBB Başkanı Uysal'dan "Kanal İstanbul" açıklamasıİstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, Emirgan Parkı'nda "Kanal İstanbul" projesi ve erken seçimle ilgili açıklamalarda bulundu.
Yerli otomobilin maliyeti belli olduYerli otomobilin maliyeti belli olduBilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, "Yerli otomobilin nerede üretileceğinin 1 yıl sonra belirleneceğini ve konsorsiyum uyumlu bir çalışma yürütüyor, teknik ve mali analizde işin sonuna gelindi.dedi.
Başkan tarih verdi! kırmızı et fiyatları düşecekBaşkan tarih verdi! kırmızı et fiyatları düşecekTÜKETBİR Başkanı Tunç, her sene ramazan öncesi kırmızı et fiyatlarının geçici olarak arttığını belirterek, 'Ramazanın ilk haftasından itibaren fiyatlar düşecek.' dedi.
  • Şaşırttılar! Türkiye'ye övgü yağdırdılar18 Nisan 2018 Çarşamba 10:51
  • Birden fazla işte çalışanlar dikkat!18 Nisan 2018 Çarşamba 10:40
  • İşte Bahçeli'nin erken seçim istemesinin nedeni18 Nisan 2018 Çarşamba 10:26
  • Çerez parası aldı başını gidiyor18 Nisan 2018 Çarşamba 09:40
  • AB fiyatları arttırınca Türkiye'ye akın ettiler18 Nisan 2018 Çarşamba 07:50
  • Bakan Fakıbaba: Türkiye et ithal etmeyecek17 Nisan 2018 Salı 16:47
  • Altın ithalatı ilk çeyrekte 91,5 ton oldu17 Nisan 2018 Salı 14:29
  • Karşılıksız verilecek! Son tarih 30 Nisan17 Nisan 2018 Salı 13:40
  • Ekonomi Bakanı'ndan erken seçim acıklaması!17 Nisan 2018 Salı 13:17
  • Türk şirketinden yurtdışında kritik satın alma!17 Nisan 2018 Salı 12:32
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri