18 Nisan 2018 Çarşamba3 Şaban 1439
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BBP'den 'erken seçim' açıklaması

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BBP'den 'erken seçim' açıklaması
Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Ne zaman yapılırsa yapılsın, ister yerel ister genel ister erken ister zamanında tüm seçimler için BBP teşkilatlarıyla hazırdır." dedi.
BBP'den 'erken seçim' açıklaması BBP'den 'erken seçim' açıklaması BBP'den 'erken seçim' açıklaması

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında  gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Uyum yasası sürecine destek verdiklerini belirten Destici, bundan  sonra da destek vermeye devam edeceklerini söyledi.

İkinci uyum yasası paketi ile ilgili çalışmaların sürdüğüne işaret  eden Destici, bu paketin hızla TBMM'ye getirilmesini, başta darbe anayasasının  ürünü olan antidemokratik Siyasi Partiler Yasası'nın demokratikleştirilmesini ve  seçim yasalarının da demokratikleştirilerek yeni sisteme uyumlu hale  getirilmesini beklediklerini vurguladı.

"AB ÖNCE AYNAYA BAKSIN"

Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun Türkiye Raporu'na ilişkin  değerlendirmelerde de bulunan Destici, "AB Türkiye'ye karşı hiçbir zaman samimi  olmadı, hep çifte standart içinde oldu. Verdiği sözlerin hiçbirisini de yerine  getirmedi ve Türkiye'yi şu anda haksız bir şekilde eleştiriyor. Türkiye'nin bazı  şeyleri yerine getirmediğini ifade ediyor. Halbuki önce bir aynaya baksa, bugüne  kadar Türkiye'ye hangi sözleri vermiş, hangilerini yerine getirmiş, hangilerini  getirmemiş olduğunu görse, bu konuda herhalde tek laf edecek hatta ağzını açacak  bir durumu olmadığını görecektir." ifadelerini kullandı.

"ŞU ANDA BİR ŞEY SÖYLEMENİN ERKEN OLACAĞINI DÜŞÜNÜYORUM"

Destici, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin erken seçim çağrısına  ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu:

"Sayın Cumhurbaşkanı ve Sayın Bahçeli'nin görüşmesi var. Dolayısıyla o  görüşmeden çıkan sonuca göre kamuoyuyla, basınla düşüncelerimizi paylaşacağız.  Herkesin Türk siyasetinde, demokrasisinde erken seçim isteme gibi bir hakkı  vardır. Ama seçim kararı alınabilmesi için Meclisin çoğunluğunun kararı  gerekmektedir. Şu anda bu çoğunluk iktidar partisinin elindedir. Onun için bu  görüşmede ben inanıyorum ki nihai bir karara varılacak ve Türkiye erken seçime mi  gidecek yoksa seçimler zamanında mı yapılacak, bunu bu görüşmeden sonra  göreceğiz. Şu anda bir şey söylemenin erken olacağını düşünüyorum."

Destici, parti olarak siyaseti birilerini eleştirmek, açığa düşürmek  için yapmadıklarını, ülke ve millet için doğru olan neyse onun için yaptıklarını  dile getirdi.

Kuruldukları günden bu yana gerçekçi bir siyaset izlediklerine işaret  eden Destici, "Onun için bu görüşmeden önce yapılacak değerlendirmelerin çok  anlamlı ve sonuca yönelik olmayacağını düşünüyorum." dedi.

Destici, Yüksel Seçim Kurulunun yıl başında seçime girecek 9 siyasi  partiyi açıkladığını, bunların içinde BBP'nin de bulunduğunu söyledi.

BBP'nin 25 yıllık tecrübeye sahip bir parti olduğunu vurgulayan  Destici, "25 yıllık siyasi tarihimiz içerisinde pek çok erken ya da normal  zamanlarda yapılan seçimler yaşadık. Yerel seçimler, genel seçimler,  referandumlar, Cumhurbaşkanlığı seçimleri yaşadık. Dolayısıyla hem tecrübeli bir  siyasi partiyiz hem de ne zaman yapılırsa yapılsın, ister yerel ister genel ister  erken ister zamanında tüm seçimler için BBP teşkilatlarıyla hazırdır."  ifadelerini kullandı.

"BBP 'CUMHUR İTTİFAKI'NIN İÇİNDE YER ALACAKTIR"

Destici, AK Parti, MHP ve BBP'nin 16 Nisan'da yeni sisteme "evet"  diyen siyasi partiler olduğunu anımsattı.

İttifakların yasal hale getirilmesi ile "cumhur ittifakı" içerisinde  yer alacaklarını ve bu ittifakı desteklediklerini açıkladıklarını hatırlatan  Destici, "Büyük Birlik Partisi ister erken ister zamanında yer alsın, ne zaman  olursa olsun cumhur ittifakının içinde yer alacaktır, bu kararlılığının,  duruşunun arkasındadır." diye konuştu.

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