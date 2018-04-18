BBP'den 'erken seçim' açıklaması

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Uyum yasası sürecine destek verdiklerini belirten Destici, bundan sonra da destek vermeye devam edeceklerini söyledi.

İkinci uyum yasası paketi ile ilgili çalışmaların sürdüğüne işaret eden Destici, bu paketin hızla TBMM'ye getirilmesini, başta darbe anayasasının ürünü olan antidemokratik Siyasi Partiler Yasası'nın demokratikleştirilmesini ve seçim yasalarının da demokratikleştirilerek yeni sisteme uyumlu hale getirilmesini beklediklerini vurguladı.

"AB ÖNCE AYNAYA BAKSIN"

Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun Türkiye Raporu'na ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Destici, "AB Türkiye'ye karşı hiçbir zaman samimi olmadı, hep çifte standart içinde oldu. Verdiği sözlerin hiçbirisini de yerine getirmedi ve Türkiye'yi şu anda haksız bir şekilde eleştiriyor. Türkiye'nin bazı şeyleri yerine getirmediğini ifade ediyor. Halbuki önce bir aynaya baksa, bugüne kadar Türkiye'ye hangi sözleri vermiş, hangilerini yerine getirmiş, hangilerini getirmemiş olduğunu görse, bu konuda herhalde tek laf edecek hatta ağzını açacak bir durumu olmadığını görecektir." ifadelerini kullandı.

"ŞU ANDA BİR ŞEY SÖYLEMENİN ERKEN OLACAĞINI DÜŞÜNÜYORUM"

Destici, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin erken seçim çağrısına ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu:

"Sayın Cumhurbaşkanı ve Sayın Bahçeli'nin görüşmesi var. Dolayısıyla o görüşmeden çıkan sonuca göre kamuoyuyla, basınla düşüncelerimizi paylaşacağız. Herkesin Türk siyasetinde, demokrasisinde erken seçim isteme gibi bir hakkı vardır. Ama seçim kararı alınabilmesi için Meclisin çoğunluğunun kararı gerekmektedir. Şu anda bu çoğunluk iktidar partisinin elindedir. Onun için bu görüşmede ben inanıyorum ki nihai bir karara varılacak ve Türkiye erken seçime mi gidecek yoksa seçimler zamanında mı yapılacak, bunu bu görüşmeden sonra göreceğiz. Şu anda bir şey söylemenin erken olacağını düşünüyorum."

Destici, parti olarak siyaseti birilerini eleştirmek, açığa düşürmek için yapmadıklarını, ülke ve millet için doğru olan neyse onun için yaptıklarını dile getirdi.

Kuruldukları günden bu yana gerçekçi bir siyaset izlediklerine işaret eden Destici, "Onun için bu görüşmeden önce yapılacak değerlendirmelerin çok anlamlı ve sonuca yönelik olmayacağını düşünüyorum." dedi.

Destici, Yüksel Seçim Kurulunun yıl başında seçime girecek 9 siyasi partiyi açıkladığını, bunların içinde BBP'nin de bulunduğunu söyledi.

BBP'nin 25 yıllık tecrübeye sahip bir parti olduğunu vurgulayan Destici, "25 yıllık siyasi tarihimiz içerisinde pek çok erken ya da normal zamanlarda yapılan seçimler yaşadık. Yerel seçimler, genel seçimler, referandumlar, Cumhurbaşkanlığı seçimleri yaşadık. Dolayısıyla hem tecrübeli bir siyasi partiyiz hem de ne zaman yapılırsa yapılsın, ister yerel ister genel ister erken ister zamanında tüm seçimler için BBP teşkilatlarıyla hazırdır." ifadelerini kullandı.

"BBP 'CUMHUR İTTİFAKI'NIN İÇİNDE YER ALACAKTIR"

Destici, AK Parti, MHP ve BBP'nin 16 Nisan'da yeni sisteme "evet" diyen siyasi partiler olduğunu anımsattı.

İttifakların yasal hale getirilmesi ile "cumhur ittifakı" içerisinde yer alacaklarını ve bu ittifakı desteklediklerini açıkladıklarını hatırlatan Destici, "Büyük Birlik Partisi ister erken ister zamanında yer alsın, ne zaman olursa olsun cumhur ittifakının içinde yer alacaktır, bu kararlılığının, duruşunun arkasındadır." diye konuştu.