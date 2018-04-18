18 Nisan 2018 Çarşamba3 Şaban 1439
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Yıldırım'dan erken seçim teklifine ilk yorum: So what?

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MHP lideri Devlet Bahçeli'nin erken seçim teklifinin ardından Başbakan Binali Yıldırım'a yaşanan gelişmeye ilişkin olarak bir soru yöneltildi. Yıldırım, gazetecilerin sorusuna "So what?" diyerek karşılık verdi.
Yıldırım'dan erken seçim teklifine ilk yorum: So what?
Yıldırım'dan erken seçim teklifine ilk yorum: So what? Yıldırım'dan erken seçim teklifine ilk yorum: So what? Yıldırım'dan erken seçim teklifine ilk yorum: So what?

Habertürk'ten Volkan Yanardağ'ın haberine göre Bahçeli'nin 26 Ağustos'ta erken seçime gidilme çağrısı yapması dün TBMM'de yoğun bir trafiğe sebep oldu. İktidar ve muhalefet partilerinden bir bir açıklama gelirken konu hakkında fikri sorulan Başbakan Yıldırım, "So what" (Ne olmuş?) dedi.

AK Partililer, Erdoğan ile Bahçeli'nin bugün yapacağı görüşmede erken seçim konusunun netleşeceğini ifade etti. Görüşmeden erken seçim kararı çıkarsa, seçim tarihinin 26 Ağustos olması düşük bir ihtimal olarak görülüyor. AK Partililer seçim için sonbaharın daha uygun olduğu görüşünde. AK Parti'nin 6. Olağan Büyük Kongresi'nin Haziran ayı sonuna doğru yapılması bekleniyor.

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