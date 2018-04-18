Saadet Partisi'nden Abdullah Gül açıklaması

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, gündeme ilişkin değerlendirmede bulundu ve gazetecilerin sorularını cevapladı.
ABD, İngiltere ve Fransa'nın geçen hafta mukaddes bir gecede Suriye'yi vurduğunu belirten Karamollaoğlu, "Hiçbir somut delile ve hukuki gerekçeye dayanmayan bu saldırıyı şiddetle telin ediyoruz" ifadesini kullandı.
Karamollaoğlu, 28 Şubat davasının sonuçlanmasına ilişkin, "Biz hakim ya da savcı değiliz ama bildiğimiz bir şey var, paşaya ayrı, vatandaşa ayrı hukuk olmaz. Kanunların arkasından dolaşarak adalet tesis edilemez. Eğer siz bir kesime adaleti işletip, bir kesime işletmezseniz orada adalet terazisi çökmüş demektir. Adalet çökerse herkes bilsin ki devlet çöker" değerlendirmesinde bulundu.
OHAL uygulamasını eleştiren Karamollaoğlu, OHAL'in Türkiye'nin daha sağlıklı bir yapıya kavuşması için değil, AK Parti'nin bekasını sağlamak için devam ettirildiğini iddia etti.
"SEÇİMİN ERKENE ALINABİLECEĞİ GÜNDEMİMİZDEYDİ"
Karamollaoğlu, Devlet Bahçeli'nin tarih vererek erken seçimi gündeme getirmesinin herkesi şaşırttığını ancak kendilerini şaşırtmadığını, endişeye de kaptırmadığını dile getirdi.
Yarın seçim olacakmış gibi çalıştıklarını anlatan Karamollaoğlu, Türkiye'nin bir değişikliğe ihtiyacı olduğunu savundu.
"BİZ DİYALOĞA AÇIĞIZ. HERKESLE GÖRÜŞECEĞİZ"
Karamollaoğlu, daha sonra gazetecilerin sorularını yanıtladı. 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve diğer partilerle görüşmelerinin olup olmadığı sorusuna Karamollaoğlu, "Biz diyaloğa açığız. Herkesle görüşeceğiz. Şu anda muhalefetteki partilerle de görüşeceğiz. Sayın Abdullah Gül ile bir fırsat olduğu takdirde görüşeceğiz. Başka birçok insanla görüşüyoruz. Fikirlerini, düşüncelerini bize takdim etmek isteyenler olursa onlarla da görüşüyoruz" karşılığını verdi.
Erken seçim kararı alınmasında İYİ Parti'nin önünün kesilmesinin hedeflendiği iddiaları ile İYİ Parti ile bir görüşmelerinin olup olmadığı sorulan Karamollaoğlu, "İYİ Parti'nin önünü kesebilmek için iktidar partisi akla ve hayale sığmayacak adımlar attı. Devleti adeta İYİ Parti'nin önüne çıkardı. Ama Sayın Akşener de bu konuda mücadelesinden vazgeçmedi. Biz elbette seçime giderken bu partilerle mutlaka görüşeceğiz dedik, iktidarla da görüşürüz dedik" dedi.
Karamollaoğlu, bir gazetecinin "Bahçeli'nin başka derdi var.' dediniz. Bu ne olabilir?" sorusu üzerine de "Bir bakıma Sayın Akşener'in ortaya çıkması onları endişelendirdi. Böyle bir endişeleri de var" görüşünü savundu.
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Saadet Partisi'nden Abdullah Gül açıklaması
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, gündeme ilişkin değerlendirmede bulundu ve gazetecilerin sorularını cevapladı.
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