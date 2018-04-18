18 Nisan 2018 Çarşamba3 Şaban 1439
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İyi Parti'den "erken seçim" açıklaması

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İyi Parti Genel Sekreteri ve Parti Sözcüsü Çıray, "Hiçbir güç İyi Parti'nin seçimlere girmesini engelleyemez, engellemeyecektir" dedi.
İyi Parti'den "erken seçim" açıklaması
İyi Parti'den İyi Parti'den İyi Parti'den

İyi Parti Genel Sekreteri ve Parti Sözcüsü Aytun Çıray, "Partimizin seçime katılmanın tüm hukuki şartlarını yerine getirdiği Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın kayıtlarına geçmiştir. Yani en yüksek yargı organınca tescillidir. Hiçbir güç İyi Parti'nin seçimlere girmesini engelleyemez, engellemeyecektir." dedi.

Çıray, partisinin İstanbul il başkanlığında yaptığı basın açıklamasında, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin erken seçim çağrısını "danışıklı dövüş" olarak gördüklerini belirtti.

"Biliyorlar ki 3 Kasım 2019'da normal bir seçim yaparlarsa dolar 7, avro 8,5, benzin 8,5, mazot 8 lira olacaktır ve ekonomi dipsiz bir çakılışa geçecektir." diyen Çıray, seçimlerin erkene alınmasından mutluluk duyacaklarını söyledi. 

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Erken seçim talebine ilişkin, "Bu bir takdiri ilahidir, iyiliğin önünü açıyorlar." ifadesini kullanan Çıray, "Emin olun bu açıklamayı duyduktan sonra muhtemelen sayın genel başkanımız iki rekat şükür namazı kılmıştır." dedi. 

Çıray, İyi Parti'nin erken seçimlere katılacağı gerçeğinin bulandırılmasına asla müsamaha göstermeyeceklerini anlattı. 

Partilerinin seçime katılmasının önünde hukuki bir engel bulunmadığını dile getiren Çıray, "Partimizin seçime katılmanın tüm hukuki şartlarını yerine getirdiği Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın kayıtlarına geçmiştir. Yani en yüksek yargı organınca tescillidir. Hiçbir güç İyi Parti'nin seçimlere girmesini engelleyemez, engellemeyecektir." değerlendirmesinde bulundu. 

Çıray, partilerinin varlığı dolayısıyla bugün seçimlerin konuşulduğunu savundu.

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