19 Nisan 2018 Perşembe4 Şaban 1439
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Üniversite katili ‘rapor’ beklemiş

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Üniversite katili ‘rapor’ beklemiş
Eskişehir’deki katliamda yeni belge ortaya çıktı. 4 akademisyeni katleden Bayar, şikâyet ettiği öğretim üyesi için verdiği dilekçede ‘Şahısla ilgili istihbarat raporlarının gelmesini bekledim’ demiş.
Üniversite katili ‘rapor’ beklemiş Üniversite katili ‘rapor’ beklemiş Üniversite katili ‘rapor’ beklemiş

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi’nde 4 kişiyi katleden Volkan Bayar’ın, Emniyet istihbaratıyla ilişkisi olduğu iddialarına bir yenisi daha eklendi. Bayar, şikayet ettiği bir başka öğretim üyesine açtığı hakaret davasına verdiği dilekçede, “Şahsın FETÖ üyesi olabileceğini değerlendirmekteydim. Ancak her şeye rağmen şahısla ilgili istihbarat raporlarının gelmesini bekledim” ifadelerini kullanmış. O öğretim üyesi Bayar’ın bağlantılarının araştırılması gerektiğini söylüyor.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi’nde 4 kişiyi öldürüp, 3 kişiyi de yaralayan Volkan Bayar’ın kurumda çalışanları FETÖ’cülükle suçlayıp açığa alınmalarına neden olduğu ortaya çıkmış, bazı öğretim üyelerinin Bayar’ı asılsız suçlamalar nedeniyle defalarca rektörlüğe şikayet ettikleri anlaşılmıştı.

EMNİYET’LE İLİŞKİ

Cinayetlerin ardından Bayar’a yönelik pekçok bilgi ve iddia da ortaya saçıldı. Babası istihbarat kökenli bir polis olan Bayar’ın Emniyet’le yakın ilişkide olduğu iddiaları da tartışma konularından biriydi.

Cinayetlerden 2 gün önce Bayar’ın Eskişehir 6. Asliye Ceza Mahkemesi Başkanlığı’na verdiği dilekçede de bu iddiayı destekler ifadeleri mevcut. Bayar davayı, Osmangazi Üniversitesi’nde görevliyken “FETÖ’cü” diye şikayet ettiği Yrd. Doç. Dr. Yalçın Bay’a karşı açmış. Davanın konusu ise hakaret. İhraç edildikten sonra kendisi için “Tetikçi” demesi üzerine Bay’a dava açan Bayar, karar duruşmasına verdiği dilekçede “Şahsın FETÖ üyesi olabileceğini değerlendirmekteydim. Ancak her şeye rağmen şahısla ilgili istihbarat raporlarının gelmesini bekledim” ifadelerini kullanmış.

DEDİKODU NEDENİYLE

Dilekçesinde Bay’ın kendisinin ihbarı öncesi açığa alındığını savunan Bayar, Bay’ı FETÖ okullarında okuduğu ve dedikoduları nedeniyle ihbar ettiğini de dile getirmiş. Bayar’ın dilekçesinde kanunlar nezdinde oldukça rahat olduğunu ortayla koyan şu ifadeler de var: “Bay’ın kadim dostlarından M.B. ile Ü.K. hakkımda suç duyurusunda bulunmuşlar. Şanslarını denemişler, ancak henüz savcılık aşamasında takipsizlik kararları çıkmış. Hodri meydan. Gerçekten iftiraya uğradığını düşünüyorsa savcılıklara suç duyurusu yapabilir.”

Bu dilekçenin verildiği karar duruşmasında 6 ay hapis cezasına çarptırılan ve cezası paraya çevrilen Yrd. Doç. Dr. Yalçın Bay da, Bayar’la husumetlerinin doktora yeterliliğinden geçememesi nedeniyle başladığını söyledi.

‘EMNİYET’TEN GELDİ’

Hocalara hakaret etmesi sonrası Bayar’la tartıştıklarını anlatan Bay, “Duruşmalar sırasında mahkemede eşimden boşanmış olduğumu iddia etti. Böyle bir durumun söz konusu olmadığını ispat ederek, bunu neden uydurduğunu sordum. ‘Bana Emniyet’ten öyle bir bilgi geldi’ dedi. Böyle bir bilgiyi kim, neden bu insanla paylaşır; bunların ortaya çıkması gerekiyor. Beni 2012’den beri takip ettiğini söyledi. Bir kere, üniversitedeki görevime 2013’te başladım. Hangi yetki ve sıfatla insanları takip ediyor. Ben nasıl sorgulanıyorsam, bu caniyi koruyan ve sorgulanması gereken birçok kişi olduğunu düşünüyorum. Benim hakkımdaki iddialarının küçük araştırmalarla asılsız olduğu anlaşılıyor. Ben şerefli bir ülkücüyüm, ülkücüden FETÖ’cü çıkmaz” diye konuştu.

EMNİYET: İSTİHBARAT ELEMANI DEĞİLDİR

Bu arada Eskişehir Emniyet Müdürlüğü de geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, “Bayar ne 15 Temmuz öncesi ne de sonrasında Eskişehir ilinde istihbarat elamanı veya muhbiri olarak çalışmamış ve bu yönde kendisi ile görüşülmemiştir. Emniyete sürekli olarak gelip gittiği ve sık sık iletişime geçtiği iddiası tamamen asılsızdır.

Adı geçen şahsın Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü binasına 2 kez trafik tescil, 5 kez silah ruhsat işlemleri için geldiği, ayrıca 3 Ekim 2016 tarihinde TEM Şube Müdürlüğüne gelerek dilekçe vermek istediği, şahsın KOM Şubeye yönlendirildiği, son olarak 31 Ocak 2018 tarihinde Ankara’dan gelen talimat doğrultusunda ifade vermek amacıyla KOM Şubeye geldiği kayıtların incelenmesinden anlaşılmıştır” ifadelerine yer vermişti.

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