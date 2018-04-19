19 Nisan 2018 Perşembe4 Şaban 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “İçinizden insanları hayra çağıracak, iyiliği emredecek, kötülükten alıkoyacak bir topluluk bulunsun. İşte onlar kurtuluşa erenlerdir.” (Âl-i İmran / 104)
  • “Münafığın alameti üçtür. Konuştuğu zaman yalan söyler, söz verdiği zaman yerine getirmez ve ona güvenildiği zaman hıyanet eder” (Buhari, Müslim, Tirmizi)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 04:39Güneş 06:13Öğle 13:09İkindi 16:53Akşam 19:54Yatsı 21:21
    • 14°C Adana
    • 13°C Adıyaman
    • 11°C Afyon
    • 7°C Ağrı
    • 11°C Amasya
    • 10°C Ankara
    • 15°C Antalya
    • 13°C Artvin
    • 15°C Aydın
    • 6°C Balıkesir
  • BIST: 112.099 3.08
  • Altın: 173,899 -2.03
  • Dolar: 4,0130 -2.07
  • Euro: 4,9722 -1.74

Dünya devi Türkiye'ye girdi! Yeni merkezini açtı

»
Dünya devi Türkiye'ye girdi! Yeni merkezini açtı
Dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinden biri olan Cisco, İstanbul’da inovasyon merkezini açtı. Şirketin dünyada 10’uncu inovasyon merkezi özelliğini taşıyan bu merkez ile Türk startuplarının dünyaya açılması amaçlanıyor.
Dünya devi Türkiye'ye girdi! Yeni merkezini açtı Dünya devi Türkiye'ye girdi! Yeni merkezini açtı Dünya devi Türkiye'ye girdi! Yeni merkezini açtı

TÜRK mühendislerinin geliştirdiği teknolojiler, dünyanın en büyük teknoloji devlerini Türkiye’ye çekmeye devam ediyor. Buna son örneklerden biri ABD’li teknoloji devi Cisco oldu. Yaklaşık 21 yıldan beri Türkiye’de ofisi bulunan Cisco, dünya çapındaki 10’uncu inovasyon merkezini İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) çatısı altında yer alan ARI Teknokent’te açtı. Bu merkezin açılışı öncesince bir araya geldiğimiz Cisco Türkiye Genel Müdürü Cenk Kıvılcım, yeni inovasyon merkezinin amacını ve planlarını anlattı. Cisco olarak Türkiye’nin ekosistem oluşturmasına ve tüm dünya bu dijital dönüşüme giderken Türkiye’nin rekabetçi kalmasına destek olmayı amaçladıklarını anlatan Kıvılcım, inovasyon merkezi ile Türkiye’deki yerel startup’ları yüksek katma değerli dijital çözümler üretmeleri için destekleyeceklerini ve bu çözümleri kendi global portföyüne ekleyerek dünyaya açılmalarına yardımcı olacaklarını söyledi. Kıvılcım, “Ülkemizin geliştirdiği vizyon ve ulaşmak istediği noktada teknolojinin şirketlere ve organizasyonlara nasıl yardım edeceği konusunda rehberlik etmek, katkıda bulunmak istiyoruz” dedi. Merkezin toplam 4 bin 500 metrekare üzerine kurulduğunu aktaran Kıvılcım, “İlk olarak sağlık alanında çalışan Borda, enerji yönetimi alanında faaliyet gösteren Reengen ve lokasyon bazlı uygulama girişimi Blesh ile birlikte çalışmaya başladık. Hedefimiz Türkiye’den çıkan bu startup’ları dünyaya açmak” diye konuştu.

BİRÇOK ALAN VAR

Yeni merkezde özellikle lojistik, taşımacılık ve enerji yönetimi alanında startup’larla birlikte çalışmayı amaçladıklarını aktartan Kıvılcım, şunları anlattı: “Merkezimiz, Türkiye’nin en parlak ve yetenekli insanlarına fikirleri ve idealleri konusunda cesur olma fırsatı ve bu fikirleri konseptten gerçeğe dönüştürecek geçerli bir yol sunacak. Cisco, yerel iş ortakları ve akademik çevrelerle birlikte varlık yönetiminden, port kullanımına, verimlilikten kağıtsız depoculuğa, hiper-lokasyondan sanal giysilere kadar geniş bir yelpazede çözümler üretmek için geniş teknoloji portföyünü kullanacak.”

YOL HARİTASINDA SORUN

Türkiye’de startup’lar ilk ürünü çıkarmada oldukça başarılı olduklarını aktaran Kıvılcım, “Ancak ürün yönetimi ve ürün yol haritası noktasında sıkıntı yaşıyorlar. Yol haritası yaratma ve ürün yönetimini öğrenseler de sadece yerel pazara odaklanan startup’lar bu sefer Türkiye’nin yukarı doğru ivmelenen ancak dalgalı ekonomik büyümesindeki hareketliliklerden çok çabuk etkilenerek nakit sıkıntısı yaşıyorlar. Bu tarz durumlarda startup’ların Cisco gibi şirketlerle işbirliği yapmış olması onlar için daha güvenli bir yol oluyor. Uluslararası markalarla birlikte yurtdışına açılan bir startup yabancı pazarlara çok daha hızlı açılarak ülkedeki bir durgunluk durumunda faaliyetlerini sürdürmeye devam edebilir” diye konuştu.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Piyasalar coştu! Dolar çakıldı, TL rekor kırdıPiyasalar coştu! Dolar çakıldı, TL rekor kırdıCumhurbaşkanı Erdoğan’ın seçimin 24 Haziran’da yapılacağını açıklaması, piyasalarda adeta bayram havası estirdi.
İki dev market zinciri birleşiyor!İki dev market zinciri birleşiyor!İki yıl önce Kipa'yı satın alan Migros, birleşmeyi Migros bünyesinde gerçekleştirecek.
ABD'de saklanıyordu! Tonlarca altın Türkiye'ye getirildiABD'de saklanıyordu! Tonlarca altın Türkiye'ye getirildiMerkez Bankası, ABD Merkez Bankası (FED) nezdinde kendi mülkiyetinde olan altınların tamamını 2017’de Türkiye’ye getirdi.
Türk girişimciler yaptı! Elon Musk hayran kaldıTürk girişimciler yaptı! Elon Musk hayran kaldıProfesyonel fotoğrafçıların refleksleriyle yakalamasının çok zor olduğu yüksek hızlı anlık olayların fotoğraflanmasını sağlayan yerli girişim MIOPS, dünya çapında dikkat çekmeye başladı.
Müjdeyi verdi! Bu yıl başlıyorMüjdeyi verdi! Bu yıl başlıyorİstanbul Boğazı’nda 7 Nisan’da yaşanan yalı kazasının ardından, tehlikeli gemi trafiği ve Kanal İstanbul Projesi yeniden gündem oldu.
ASELSAN yaptı! Göreve başlıyorASELSAN yaptı! Göreve başlıyorTürkiye'yi haberleşme teknolojilerinde önde gelen ülkeler arasına sokan yerli ve milli baz istasyonu ULAK'ın ilk teslimatları gerçekleştirildi.
  • Dünya devi Türkiye'ye girdi! Yeni merkezini açtı19 Nisan 2018 Perşembe 07:25
  • Otomobil satışlarında büyük artış!18 Nisan 2018 Çarşamba 16:00
  • Tekstil devi halka açılıyor18 Nisan 2018 Çarşamba 14:35
  • İran'dan ABD'yi çıldırtacak hamle!18 Nisan 2018 Çarşamba 13:43
  • İBB Başkanı Uysal'dan "Kanal İstanbul" açıklaması18 Nisan 2018 Çarşamba 13:41
  • Yerli otomobilin maliyeti belli oldu18 Nisan 2018 Çarşamba 13:00
  • Başkan tarih verdi! kırmızı et fiyatları düşecek18 Nisan 2018 Çarşamba 12:20
  • Şaşırttılar! Türkiye'ye övgü yağdırdılar18 Nisan 2018 Çarşamba 10:51
  • Birden fazla işte çalışanlar dikkat!18 Nisan 2018 Çarşamba 10:40
  • İşte Bahçeli'nin erken seçim istemesinin nedeni18 Nisan 2018 Çarşamba 10:26
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri