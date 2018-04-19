Bankayı soymaya geldi soyamayınca bakın ne yaptı?

Antalya’nın Muratpaşa ilçesi Cumhuriyet Mahallesi’ndeki bir bankaşubesine geçen pazartesi günü giren şüpheli, tabancayla tehdit ettiği gişe memuruna bir poşet uzatarak, “Çocuğum hasta. İçini 100 bin lira ile doldur” diye tehdit etti. Memurun kendisine para vermemesi üzerine şüpheli, tabancayı güvenlik görevlisine doğrultarak şubeden çıktı. Polis şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Şüphelinin yürüdüğü güzergâhtaki görüntüleri inceleyen polis, evini tespit ettikleri soygun girişiminde bulunan kişinin A.S. olduğunu belirledi.

Kargocu kıyafetiyle eve gelen polis ekibi, şüphelinin eşine ‘Kargoyu sadece eşinize teslim edebiliriz’ dedi. Eşinin durumu bildirmesi üzerine eve gelen A.S., polis tarafından gözaltına alındı.

Şüpheli A.S.’nin, 150 bin lira borcunu ödeyemediği için bu yola başvurduğu, soygun girişimini boncuk atan oyuncak tabancayla yaptığı belirlendi. A.S.’nin, gişe memurunun kendisini ciddiye almaması üzerine bankadan ayrılırken “Kusura bakmayın, rahatsız ettim” diyerek güvenlik görevlisinden özür dilediği ortaya çıktı. A.S.’nin eşine de banka soyma girişiminde bulunduğunu söylediği, ancak eşinin kendisine “De get lan” diye karşılık verdiği kaydedildi. Emniyete götürülen A.S., gazetecilerin “Bankayı neden soymaya kalkıştın?” sorusuna, “Ben de bilsem” karşılığını verdi.