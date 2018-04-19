19 Nisan 2018 Perşembe4 Şaban 1439
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MHP'nin 26 Ağustos teklifi neden kabul edilmedi?

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Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, AA Editör Masası'na konuk oldu. Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, "24 Haziran seçim için uygun bir tarih. Çünkü 26 Ağustos yazın ortası ve Kurban Bayramı'nın akabinde" dedi.
MHP'nin 26 Ağustos teklifi neden kabul edilmedi?
MHP'nin 26 Ağustos teklifi neden kabul edilmedi? MHP'nin 26 Ağustos teklifi neden kabul edilmedi? MHP'nin 26 Ağustos teklifi neden kabul edilmedi?

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ gündemi değerlendirdi.

Bozdağ'ın açıklamaları şöyle:

(Erken seçim) Öncelikle 24 Haziran 2018 ülkemize hayırlı olsun. Sıradan bir seçim değil. 16 Nisan'da parlamanter sistemden Cumhurbaşkanlığı'na geçiş kararı verildi. Milletimiz bir Mercedes aldı ama orada duruyor. Sistem değişti ama sen 2 sene daha dur kenarda deniliyor. Eski sistemin sorunları ve hastalıkları var. Milletin iradesi doğrultusunda yeni sistemin hayata geçirileceği tarih 24 Haziran 2018'dir. En uzun süre parlamanter sistem uygulandı. Türkiye adeta makas değiştirmektedir. Milletimiz 24 Haziran'da kapıyı açacaktır. Mevcut sistemin hastalıkları ile Türkiye'nin yürümemesi sebebiyle bu karar alındı. İçeride ve dışarıdaki sorunların çözümü için atılacak cesur adımlar gerekmektedir. Türkiye'nin yoluna güçlü bir adımla devam etmesi lazım. Seçimin erkene alınması Türkiye'nin üzerinde hesap yapan herkesin hesabını bozan bir hamle olmuştur. Senaryoyu artık bu millet yazacaktır, başkaları değil. AK Parti milletin partisidir. Türkiye'nin yanında yaşanan güç kavgaları ve başka konular Türkiye olarak gündeminde seçim olmayan, 5 yıllık yetkiyi almış olmamız lazım. Erken seçim olacak mı, olmayacak mı zikzakları Türkiye'ye zarar vermiştir.

NEDEN 24 HAZİRAN?

Neden 24 Haziran denilirse, seçim uygun bir tarih. Ağustos, yazın ortası, hac vakti. Tatil ve hac nedeniyle ikamet yerleri dışında olabilir. Seçime katılım düşebilir. Üst düzey katılım herkesin görevidir. Herkesin iradesini sandığa yansıtması için 24 Haziran'a alındı. Daha fazla seçimi tartışmakla vakit kaybedilmesin istedik. Haziran herkesin katılabileceği bir tarih. Ramazan ayı var, üniversite sınavları var,okul yeni kapanmış oluyor. Bu tarih seçim için uygun bir tarihtir. Vatandaşımızın sandığa gidebileceği bir rahatlık için olacağı bir tarih. Kasım'da da yapılabilirdi. Türkiye'nin siyasete dair aksatılamaların önüne geçilmesi için bu tarih öne alındı. Yeni sistem fiilen hayata geçsin. Millet sistemin faydası artık yaşansın. Türkiye yeni sistemle ekonomi, terör ve dış politikada bugünkünden daha hızlı hareket etme kabilietine kavuşacak.

EKONOMİYE YANSIMASI

(Seçim kararının ekonomiye yansıması) "Piyasalara olumlu yansıyacaktır. Dünkü tepki de bunu göstermiştir. Tuzaklar, planlar bunları yapanların ellerinde patlamıştır. Alınan bu karar geleceğinde söz sahibi olanın bu milletin evlatları olduğunu göstermiştir. Ekonomi kaosları sevmez. Türkiye'nin ekonomide 16 senede güçlenmesinin nedeni istikrar, güvendir. Cumhurbaşkanlığı sistemiyle iyi yönetim, güçlü iktidar sistemin zorunlu hale gelmesi olacak. Seçim olacak 24 Hazian'da, ardından Mart seçimleri olacak. İktidara gelenin önünde 5 yıl perspektifi olacak. 24 Haziran sabahı 5 yıllı yol belirlenmiş olacak.Koalisyon yok. Yatırım yapmak isteyenin önünde 5 yıllık bir  perspektif olacak. Seçim olunca herkes elini cebine atmıyor, ne olacak bir bakalım diyor. Bu sistemle elini cebine atmama dönemi daha kısa olacaktır. Ekonomideki iyileşme 24 Haziran'ı da beklemeyecektir. Ekonomi çevreleri 2 Haziran'da kimin iktidara geleceğini şimdiden görüyordur diye düşünüyorum. Ekonomi çevrelerinin seçim sonucunu şimdiden gördüklerini ve piyasaları satın aldıklarını görüyorum.

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