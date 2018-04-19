19 Nisan 2018 Perşembe4 Şaban 1439
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10 bin polis, 25 bin jandarma alınacak!

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10 bin polis, 25 bin jandarma alınacak!
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Eylül ayında 10 bin polis alınacağını, Jandarma asayiş için ise 25 bin alım yapılacağını açıkladı.
10 bin polis, 25 bin jandarma alınacak! 10 bin polis, 25 bin jandarma alınacak! 10 bin polis, 25 bin jandarma alınacak!

 

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 'Genel Güvenlik ve Uyuşturucu ile Mücadele' konulu toplantıya katıldı. Soylu emniyet görevlisi alımı yapılacağı müjdesini verdi. 

Buna göre, Eylül ayında 10 bin polis alımı yapılacak. Alımlar sadece emniyetle sınırlı kalmayacak. Jandarma asayiş için 25 bin alım gerçekleştirilecek.

Soylu, aldıkları tedbirlerin genel asayişte önemli etkileri olduğunu belirterek, en yüksek memnuniyet oranının yüzde 74,4 ile genel asayişte olduğunu söyledi.

Muhtarlara, belediye başkanlarına, kaymakamlara, valilere, emniyet müdürlerine, jandarma komutanlarına büyük görevler düştüğünü ifade eden Soylu, bu çıtanın çok önemli olduğunu ve düşürülmemesi gerektiğini kaydetti.

"Suç oranında azalma var"

Bakan Soylu şöyle konuştu:

"Yani vatandaşımızın asayişten memnuniyetini 2018 yılında da ölçüldüğünde en yüksek noktada olması lazım. 2017'nin ilk üç ayı ile 2018'in ilk üç ayı karşılaştırıldığında asayiş hizmetlerinde de 2017 yılına nazaran, 2017-2016 yılına nazaran önemli değişiklikler var. Mal varlığına karşı işlenen suçlarda yüzde 11'lik azalma var. Türkiye genelinde hırsızlıkta yüzde 11'lik bir azalma var."

"23 bin kişi yakalandı"

Ülke genelinde 2017 yılında 60 huzur uygulaması yapıldığını anlatan Soylu şu bilgileri verdi: 

"Uygulamalarda 1 ton uyuşturucu, 31 bin 542 uyuşturucu hap, 1287 silah ele geçirildi. Hakkında arama kararı bulunan 23 bin 13 kişi yakalandı. 2018 yılında şu ana kadar 12 huzur uygulaması yapıldı ve 5 bin 608 kişinin yakalandı."

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