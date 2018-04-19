AK Parti'den flaş İYİ Parti hamlesi!

İYİ Parti kurmaylarının haziran ayında yapılacak seçimlere katılabilecekleri açıklamasına karşın, YSK’daki hâkim görüşün, bunun mümkün olmadığı yönünde olduğu iddia ediliyor.

Hürriyet'ten Nuray Babacan'ın kuis iddiasına göre; Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın onay vermesi durumunda, bu düzenleme TBMM’den acil olarak yasalaştırılacak olan mini uyum paketine konulacak.

YSK’ya göre, İYİ Parti’nin, 10 Aralık 2017’de yaptığı kurucular kurulu kongresi, büyük kongre sayılıyor.

Partinin, ilçe kongrelerini tamamladığı tarih olarak 26 Şubat gösteriliyor. Bu da 24 Haziran olarak açıklanan erken seçim için risk oluşturuyor.

MERAL AKŞENER: İYİ PARTİ SEÇİME GİRECEK

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasının ardından Türkiye'nin 24 Haziran'da sandık başına gidecek olmasını İstanbul İl Başkanlığında değerlendirdi.

Akşener, "Biz birinci olağan kongremizi 10 Aralık'ta tamamladık. 68 il ve ilçe teşkilatımız buna bağlı olarak kuruldu. O günden saydığınızda 10 Haziran itibariyle seçime girmeye hazırdır. İYİ Parti seçime girecek. Bu konuda herkesi ayağını denk almaya davet ediyorum. İYİ Parti seçime yönelik en hazırlıklı partidir." ifadelerini kullandı.