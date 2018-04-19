19 Nisan 2018 Perşembe4 Şaban 1439
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Ticari araç sahiplerine müjde! Af geldi...

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Ticari araç sahiplerine müjde! Af geldi...
Resmi Gazete´de yayımlanan 7104 sayılı yasa ile taksi, dolmuş ve minibüs gibi ticari plaka sahipleri bu plakaları elden çıkarmaları esnasında artık gelir vergisi ödemeyecek
Ticari araç sahiplerine müjde! Af geldi... Ticari araç sahiplerine müjde! Af geldi... Ticari araç sahiplerine müjde! Af geldi...

 

Taksi, dolmuş ve minibüs gibi ticari plaka sahipleri bu plakaları elden çıkarmaları esnasında artık gelir vergisi ödemeyecek. 6 Nisan 2018 tarihli Resmi Gazete´de yayımlanan 7104 sayılı yasa ile taksi, dolmuş ve minibüs ticari plaka sahiplerinin elden çıkarmadan doğan kazançlarının tamamı gelir vergisinden istisna kılındı.

Yeminli Mali Müşavir Dr. Numan Emre Ergin, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "6 Nisan 2018 tarihli Resmi Gazete´de yayımlanan 7104 sayılı yasa ile ticari plakaların elden çıkarılmasına ilişkin önemli düzenlemeler yapıldı. Söz konusu yasa ile Gelir Vergisi Kanunu'nun mükerrer 80'inci maddesinin üçüncü fıkrasına yapılan ekleme ile taksi, dolmuş, minibüs ve umum servis araçlarına ait ticari plakaların 6 Nisan 2018 tarihinden sonra elden çıkarılmasından doğan kazançların tamamı gelir vergisinden istisna kılındı. Ticari plakaların devrine ilişkin işlemlerde sadece alım satın bedeli üzerinden binde 30 oranında harç alınacak" dedi.

Ticari plakaların artık elden çıkarılması nedeniyle gelir vergisi ödenmeyeceğini belirten Ergin, "Elden çıkarma ise, satılma, bir ivaz (karşılık ya da ödün) karşılığında devir ve temlik, trampa edilme, takası, kamulaştırılma, devletleştirilme, ticaret şirketlerine sermaye olarak konulmayı ifade etmektedir. Dolayısıyla söz konusu işlemler sonucu ticari plakaların elden çıkarılması nedeniyle artık gelir vergisi ödenmeyecek" diye konuştu.

TAHSİL EDİLEN TUTARLAR RET VE İADE EDİLMEYECEK

Tahsis edilen tutarların ret ve iade edilmeyeceğini dile getiren Ergin, "Aynı kanunla Gelir Vergisi Kanunu´na eklenen geçici 88'inci madde ile taksi, dolmuş, minibüs ve umum servislere ait ticari plakaların, 06.04.2018'den önceki tarihte elden çıkarılmasından doğan kazanç ve işlemlerle ilgili olarak vergi incelemeleri veya takdir işlemlerine istinaden herhangi bir vergi tarhiyatı yapılmayacak, vergi cezası kesilmeyecek, daha önce yapılmış olan tarhiyatlardan ve kesilmiş cezalardan varsa açılmış davalardan feragat edilmesi kaydıyla vazgeçilecek, tahakkuk eden tutarlar ise terkin edilecektir. Bununla birlikte tahsil edilen tutarlar ret ve iade edilmeyecektir" ifadelerini kullandı.

PLAKA SATIŞI NEDENİYLE VERGİ ÖDEYENLER İADE İSTEMEYECEK

Ticari plaka satışı nedeniyle vergisini ödemiş olanların ödedikleri verginin iadesini isteyemeyeceklerini söyleyen Ergin, "Söz konusu yasal düzenleme uyarınca, ticari plakaların elden çıkarılması sonucunda oluşan kazançlar üzerinden gelir vergisi ödenmeyeceği gibi geçmişte yapılan bu işlemler nedeniyle de vergi alınmayacaktır. Ancak ticari plaka satışı nedeniyle vergisini ödemiş olanlar ödedikleri verginin iadesini isteyemeyecektir. Bu düzenleme, ticari plaka sahiplerine yönelik bir vergi affı olarak da değerlendirilebilir. Söz konusu imkandan sadece taksi, minibüs, dolmuş, umum servis plaka sahibi gelir vergisi mükellefleri yararlanacak olup; son zamanlarda sıkça taksi esnafının protesto ve müdahaleleriyle gündeme gelen çeşitli online uygulamalar aracılığıyla yolcu taşıyanlar bu imkandan yararlanamayacaklardır" dedi.

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