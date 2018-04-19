19 Nisan 2018 Perşembe4 Şaban 1439
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Altın alacaklar dikkat! İşte çeyreğin fiyatı

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Altın alacaklar dikkat! İşte çeyreğin fiyatı
Altın bugün hızlı bir düşüş yaşıyor. Son haftalardaki genel yükseliş bugün yerini hızlı bir düşüşe bırakmış gibi görünüyor. Bugün çeyrek altın ve gram altın ne kadar oldu?
Altın alacaklar dikkat! İşte çeyreğin fiyatı Altın alacaklar dikkat! İşte çeyreğin fiyatı Altın alacaklar dikkat! İşte çeyreğin fiyatı

 

Altının yükselişi durdu ve yerini hızlı bir düşüşe bıraktı. Altının hem hediye hem de yatırım aracı olarak kullanılması altın fiyatlarının sürekli olarak değişmesine neden oluyor. Yatırım yapan vatandaşlar her gün altın fiyatlarındaki hareketliliği yakından takip ediyor. Altında son fiyatlar merak ediliyor. Peki 19 Nisan Perşembe günü yani bugün çeyrek altın ne kadar? Yarım, gram altın ve cumhuriyet altını ne kadar oldu? İşte 19.4.2018 güncel altın fiyatları

GRAM ALTIN NE KADAR?

174,54 liradan alınırken, 174,59 liradan satılıyor

ÇEYREK ALTIN KAÇ LİRA?

Çeyrek altın ise 281,34 liradan alınırken 287,70 liradan satılıyor.

YARIM ALTIN NE KADAR OLDU?

Yarım altın da 560,93’dan alınırken 575,40 liradan satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını ise 1176,00 liradan alınıp 1188,00 liradan alıcı buluyor. Ziynet 2,5 de 2813,42 liradan alınırken 2857,64 liradan satılıyor.

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