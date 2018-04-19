İki dev market zinciri birleşiyor!

Konuyla ilgili olarak KAP'a yapılan açıklamada, şirket ile Kipa'nın Migrosbünyesinde birleşmesine karar verildiği bildirildi.

Migros'un Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yer alan açıklamasında, şirketin yönetim kurulu toplantısında alınan kararlar kamuyou ile paylaşıldı.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Şirketimizin 31 Aralık 2017 itibariyle düzenlenmiş konsolide mali tabloları ve Kipa Ticaret AŞ'nin (Kipa) 31 Aralık 2017 itibariyle düzenlenmiş mali tabloları esas alınarak, Kipa'nın aktif ve pasifleri ile birlikte bir kül halinde devir alınması suretiyle Migros bünyesinde birleşilmesine, Migros, Kipa'nın oy hakkı veren paylarının yüzde 96,25'ine sahip olduğundan, birleşme işleminin TTK'nın 155 ve 156'ncı maddeleri ile SPK'nın II-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği'nin 13'üncü maddesi kapsamında kolaylaştırılmış usulde birleşme hükümleri çerçevesinde yürütülmesine karar verilmiştir."