Bakanı öldüren katilden inanılmaz ifadeler

Karababa'nın, "Plastik şirketim var. 2014’ten beri iş yapma, yapılacak işte yardımcı olma vaadiyle benden 650 bin dolar ve 350 bin TL aldı.

Parayı istedim vermedi. Alacaklarımı konuşmak için buluştuk. Bu sırada,’Sen bana 2 bin 500 TL daha ver, ben halledeceğim’ deyince kendimi kaybettim. Bıçağı çıkartıp salladım. Bunu sonuna kadar hak etti” dediği öne sürüldü.

CENAZESİNİ ALMAYA KİMSE GELMEDİ

Ercan Vuralhan'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndan çıkarılarak Zincirlikuyu Mezarlığı Gasilhanesi'ne getirildi. Vuralhan'ın cenazesini almak için Adli Tıp Kurumu'na hiç bir yakının gelmediği görüldü.



Vuralhan'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Yenibosna'da bulunan Adli Tıp Kurumu'na getirilmişti. Yapılan incelemelerin ardından eski Bakan Vuralhan'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndan çıkarılarak Zincirlikuyu Mezarlığı Gasilhanesi'ne getirildi. Vuralhan'ın cenazesini almak için Adli Tıp Kurumu'na hiç bir yakının gelmemesi dikkat çekti.

Cenaze töreninin ise yarın öğle namazını müteakip Levent Camii'nde düzenleneceği öğrenildi.